Литва планує передати Україні радари ППО

Міністр оборони Литви Лаурінас Кашюнас заявив, що його країна планує передати Україні радари ППО.
Про це він заявив під час зустрічі міністрів закордонних справ і оборони країн Європейського Союзу, пише "Дзеркало тижня".
"Литва прагне заповнити ще одну прогалину в протиповітряній обороні України — ми купимо радари. Наразі ми переглядаємо наші пріоритети, щоб якнайшвидше зробити свій внесок у безпеку України радіолокаційними системами повітряного простору. Всі альтернативи придбанню протиповітряної оборони повинні бути використані і зроблені терміново", — зазначив Кашюнас.
Під час візиту в Україну міністр оборони Литви підтвердив, що потреба протиповітряної оборони є основним пріоритетом України.
"За кілька місяців Україна, ймовірно, знову зіткнеться з нестачею боєприпасів. Тому потрібно шукати можливості для негайного надання боєприпасів. Наразі для цього є хороша можливість на міжнародних ринках", — додав він.
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- Високий представник Європейського союзу Жозеп Боррель напередодні зустрічі Ради міністрів ЄС із зовнішніх відносин заявив, що Євросоюз має збільшити зусилля для підтримки України.