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Литва планує передати Україні радари ППО

Українцям не вистачає не лише систем ППО, а й боєприпасів.

Литва планує передати Україні радари ППО
Володимир Зеленський і Лаурінас Кащюнас, Київ, 10 квітня 2024
Фото: Офіс президента

Міністр оборони Литви Лаурінас Кашюнас заявив, що його країна планує передати Україні радари ППО.

Про це він заявив під час зустрічі міністрів закордонних справ і оборони країн Європейського Союзу, пише "Дзеркало тижня".

"Литва прагне заповнити ще одну прогалину в протиповітряній обороні України — ми купимо радари. Наразі ми переглядаємо наші пріоритети, щоб якнайшвидше зробити свій внесок у безпеку України радіолокаційними системами повітряного простору. Всі альтернативи придбанню протиповітряної оборони повинні бути використані і зроблені терміново", — зазначив Кашюнас.

Під час візиту в Україну міністр оборони Литви підтвердив, що потреба протиповітряної оборони є основним пріоритетом України.

"За кілька місяців Україна, ймовірно, знову зіткнеться з нестачею боєприпасів. Тому потрібно шукати можливості для негайного надання боєприпасів. Наразі для цього є хороша можливість на міжнародних ринках", — додав він.

  • В Україну прибула чергова партія військової підтримки від Литви. Зокрема, країна передала партію бронетранспортерів М577.
  • Україна наразі має зараз три системи Patriot, зокрема одну, поставлену США та дві з Німеччини. Минулого тижня Берлін заявив, що купить Україні ще одну систему.
  • Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес запевнив, що Іспанія “продовжуватиме робити все від неї залежне”, щоб допомогти Україні у війні проти Росії, але, чи дасть Мадрид Києву системи Patriots не повідомив.
  • Високий представник Європейського союзу Жозеп Боррель напередодні зустрічі Ради міністрів ЄС із зовнішніх відносин заявив, що Євросоюз має збільшити зусилля для підтримки України.
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