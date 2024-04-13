Німеччина передасть Україні додаткову систему Pаtriot

Німеччина передасть Україні ще одну систему Pаtriot для відбиття російських авіаударів. Систему передають окремо від тих, які вже передали чи планують.
Про це повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, йдеться у заяві міноборони країни в соцмережі Х (Twitter).
"Російський терор проти українських міст та інфраструктури країни завдає нечуваних страждань. Він ставить під загрозу енергозабезпечення населення та руйнує промислові об’єкти, важливі для боєготовності Збройних сил України. Тому ми підтримуємо Україну ще одним Patriot", – йдеться у заяві німецького міністра.
Також він додав, що зобов’язався придбати для Німеччини нову систему.
"Підтримуючи Україну, ми йдемо настільки далеко, наскільки це можливо з огляду на нашу власну оперативну готовність. Перш ніж прийняти це рішення, я вже взяв на себе зобов’язання придбати новий (Patriot-ред.) якомога швидше, і ми наполегливо працюємо над заміною", – написав Пісторіус.
Deutschland wird der #Ukraine unverzüglich eine weitere Feuereinheit #PATRIOT übergeben, um russische Luftangriffe abzuwehren. Sie wird zusätzlich zu den bereits gelieferten und weiterhin geplanten #Luftverteidigungssystemen abgegeben. pic.twitter.com/1oULQYqSRd— Verteidigungsministerium (@BMVg_Bundeswehr) April 13, 2024
- Вчора глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Україна веде активні переговори щодо двох батарей Patriot та однієї Samp-T.
- Перед тим Європарламент відмовився схвалити фінансування Ради ЄС через неспроможність країн блоку надати Україні додаткові системи ППО Patriot. Один із членів Європарламенту запропонував прибрати затвердження бюджету Європейської ради з порядку денного, поки країни-члени не зможуть знайти сім систем Patriot, які зараз вкрай необхідні Україні.
- Україна гостро потребувала ППО протягом всієї повномасштабної війни, але зараз, коли Росія посилила атаки балістичними ракетами на енергетику, потреба зросла ще більше. Лише за сьогоднішню ніч ворог вдарив по Трипільській ТЕС, пошкодив енергооб'єкти в Харківській, Львівській, Одеській та інших областях, а вдень атакував Миколаїв.
- За словами українського президента, Україні потрібно 25 систем Patriot або їхніх аналогів по шість-вісім батарей у кожній, аби захистити повітряний простір країни. Скільки є наразі він не повідомив, але наголосив, що в світі необхідна кількість існує, та країни не поспішають ділитися.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба днями сказав, що є щонайменше 100 батарей Patriot, які могли б бути передані Україні, і принаймні чотири країни могли б зробити це негайно. Наразі МЗС зосереджено на отриманні семи систем. Для цього відомство готове навіть домовлятися про передачу ППО у тимчасове користування з обіцянкою повернути його на вимогу тієї сторони, що погодиться на таку "оренду".
- Протиповітряна оборона стала головною темою під час міністерської зустрічі НАТО в Брюсселі. Кулеба наголосив, що країна потребує Patriot, оскільки вони здатні збивати балістичні цілі. А лише за один березень Росія випустила по українцях понад 90 балістичних ракет.