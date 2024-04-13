Німеччина передасть Україні додаткову систему Pаtriot

Її дають окремо від тих, які вже передали чи планують.

Німеччина передасть Україні ще одну систему Pаtriot для відбиття російських авіаударів. Систему передають окремо від тих, які вже передали чи планують.

Про це повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, йдеться у заяві міноборони країни в соцмережі Х (Twitter).

"Російський терор проти українських міст та інфраструктури країни завдає нечуваних страждань. Він ставить під загрозу енергозабезпечення населення та руйнує промислові об’єкти, важливі для боєготовності Збройних сил України. Тому ми підтримуємо Україну ще одним Patriot", – йдеться у заяві німецького міністра.

Також він додав, що зобов’язався придбати для Німеччини нову систему.

"Підтримуючи Україну, ми йдемо настільки далеко, наскільки це можливо з огляду на нашу власну оперативну готовність. Перш ніж прийняти це рішення, я вже взяв на себе зобов’язання придбати новий (Patriot-ред.) якомога швидше, і ми наполегливо працюємо над заміною", – написав Пісторіус.

Deutschland wird der #Ukraine unverzüglich eine weitere Feuereinheit #PATRIOT übergeben, um russische Luftangriffe abzuwehren. Sie wird zusätzlich zu den bereits gelieferten und weiterhin geplanten #Luftverteidigung​ssystemen abgegeben. pic.twitter.com/1oULQYqSRd — Verteidigungsministerium (@BMVg_Bundeswehr) April 13, 2024