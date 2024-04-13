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На Харківщині окупанти скинули вибухівку з дрона по «швидкій»

Постраждав водій бригади екстреної медичної допомоги.

На Харківщині окупанти скинули вибухівку з дрона по «швидкій»
Фото: EPA/UPG

У суботу, 13 квітня, після 13 години російські окупанти вчергове вдарили по Куп’янщині. Внаслідок атаки постраждав водій карети медичної допомоги.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Унаслідок скидання боєприпасу з FPV-дрону постраждав водій бригади екстреної медичної допомоги. 58-річний водій їхав на виклик до Петропавлівки. Медики надали всю необхідну допомогу", — ідеться у повідомленні.

  • Російська армія завдала ударів по середмісті Куп’янська Харківської області, внаслідок російського обстрілу травмовані двоє людей.
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