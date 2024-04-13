Головне за ніч та ранок суботи, 13 квітня: обстріл центру Куп'янська, обстановка на східному фронті

97 бойових зіткнень, понад 60 відбитих штурмів на Бахмутському та Новопавлівському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли.

Російська армія активно атакує позиції Сил оборони на Лиманському та Бахмутському напрямках за допомогою штурмових груп при підтримці бронетехніки. На Покровському напрямку намагається прорвати оборону використовуючи десятки танків та БМП, заявив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

"Незважаючи на значні втрати, противник нарощує зусилля шляхом застосування нових підрозділів на бронетехніці, завдяки чому періодично добивається тактичного успіху", — повідомив головком.

Військові розглянули питання щодо технічної переваги над противником у високотехнологічних видах зброї, яке надасть можливість ЗСУ перемогти більшого за чисельністю ворога і створити умови для перехоплення стратегічної ініціативи.

"Другою серйозною проблемою є підвищення якості підготовки військовослужбовців, насамперед піхотних підрозділів, для того, щоб вони могли максимально використовувати усі можливості бойової техніки та західного озброєння. В першу чергу вирішення цього завдання покладається на командування Сухопутних військ, яке у повному складі повернулося з району бойових дій", — зазначив Сирський.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби сталося 97 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 2 ракетних та 91 авіаційного удару, здійснив 160 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 33 атаки в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Спірне, Виїмка, Роздолівка, Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка на Донеччині.

На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 18 атак в районах населених пунктів Новокалинове, Новобахмутівка, Бердичі, Первомайське та Нетайлове Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Костянтинівка, Водяне, Урожайне Донецької області, де ворог 29 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку окупанти 7 разів атакували позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного на Запоріжжі.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 13 квітня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за добу українські захисники знищили ще 1030 російських окупантів, 23 танки, 47 бронемашин. Загалом Росія вже втратила в Україні 452 760 військових.

Про інші втрати противника – в новині.

Населений пункт Богданівка на Бахмутському напрямку перебуває під контролем Сил оборони. Наразі там ідуть інтенсивні бої, ворог не припиняє штурмів, повідомляє Міноборони

У відомстві закликають опиратися тільки на офіційні повідомлення Збройних Сил України.

"Вночі штурмові групи ворога пробилися на північну околицю міста. Богданівка зараз під контролем Сил оборони. Іде бій, ворог не припиняє штурмів", — ідеться у повідомленні.

Раніше аналітики проєкту DeepState, оновивши мапу бойових дій, повідомили, що ворог окупував Богданівку та просунувся біля Часового Яру, Новокалинового та Тоненького.

Російська армія завдала ударів по середмістю Куп’янська Харківської області, внаслідок російського обстрілу травмовані двоє людей, повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"12 квітня Росія обстріляла середмістя Куп’янська, внаслідок вибухів виникла пожежа у житловому будинку на площі 200 кв. м", — ідеться у повідомленні.

Під завалами сусіднього будинку опинився 62-річний чоловік. В ході пошуково-рятувальної операції рятувальники його деблокували і передали медикам.

За іншою адресою виявлено пораненого 73-річного чоловіка, якого також госпіталізовано.

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