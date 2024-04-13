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Українські дрони атакували військову частину у Мордовії

Відстань до цілі приблизно 650 кілометрів.

Українські дрони атакували військову частину у Мордовії
Фото: Сергій Братчук

Українські безпілотники атакували військову частину в місті Ковилкіно в Мордовії. 

Про це повідомив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

Як уточнив Братчук, відстань до цілі приблизно 650 кілометрів.

"Атаковано було 590 окремий радіотехнічний вузол (в/ч 84680), на озброєнні якого стоїть загоризонтний радіолокатор 29Б6 "Контейнер", дальність виявлення цілей близько 3000 км, а висота понад 100 км", — написав він.

Позиція з передавачем встановлена поблизу міста Городець, Нижегородська область. Приймальна антена і основна частина електроніки радара знаходилась як раз у Ковилкіно.

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