На кордоні між Азербайджаном та Вірменією встановили перший прикордонний стовп

23 квітня 2024 року на кордоні між Азербайджаном та Вірменією на було встановлено перший прикордонний стовп.
Про це повідомляє Azertag.
Уточнюється, що стовп встановили в рамках робіт з уточнення координат на підставі геодезичних вимірів на місцевості.
Зазначається, що роботи експертних груп двох країн продовжуються.
Що передувало цьому
- Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян пояснив необхідність передачі чотирьох сіл Азербайджану згідно з договором про делімітацію кордону.
- За підсумками восьмого засідання комісії щодо делімітації кордону з Азербайджаном досягнуто домовленості про проведення лінії поблизу чотирьох населених пунктів. Внаслідок цього чотири села перейдуть під контроль офіційного Баку.
- Так звані російські миротворці почали покидати територію Нагірного Карабаху. Зокрема, перший склад і військова техніка "миротворчого контингенту" декілька днів тому покинули територію храму Худаванг у Кяльбаджарському районі. Наразі туди зайшла азербайджанська поліція.
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Наприкінці грудня 2023-го стало відомо, що Азербайджан таки наближається до мирної угоди з Вірменією. Так, 26 грудня президент Азербайджану Ільхам Алієв зустрівся з вірменським прем’єр-міністром Ніколом Пашиняном для двосторонніх переговорів у Санкт-Петербурзі.
- Проте 13 лютого цього року Вірменія та Азербайджан звинуватили одне одного в обстрілах. За попередніми даними, є поранені.