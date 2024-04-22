У Закарпатській області прикордонний наряд зупинив два авто, якими пересувалася група осіб. Серед них були бажаючі нелегально втекти з України.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Двоє місцевих мешканців пообіцяли допомогти нелегалам втекти з України.

“Клієнтам” залишалося немало-небагато: заплатити $20 000 і згодитися “підкорювати” гори. До схеми ділки залучили ще й таксиста, котрий про злочині наміри пасажирів не знав. Чоловіка опитали й відпустили”, - розповіли прикордонники.

Затримані бажаючі нелегально втекти з України притягнуті до адмінвідповідальності, в той час як переправникам загрожує кримінальна відповідальність.