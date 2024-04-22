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Прикордонники затримали чергових бажаючих втекти з України

Ціна питання складала 20 тис. доларів для кожного нелегала.

Прикордонники затримали чергових бажаючих втекти з України
Прикордонники затримали чергових бажаючих втекти з України
Фото: Скріншот з відео

У Закарпатській області прикордонний наряд зупинив два авто, якими пересувалася група осіб. Серед них були бажаючі нелегально втекти з України.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Двоє місцевих мешканців пообіцяли допомогти нелегалам втекти з України.

“Клієнтам” залишалося немало-небагато: заплатити $20 000 і згодитися “підкорювати” гори. До схеми ділки залучили ще й таксиста, котрий про злочині наміри пасажирів не знав. Чоловіка опитали й відпустили”, - розповіли прикордонники.

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Затримані бажаючі нелегально втекти з України притягнуті до адмінвідповідальності, в той час як переправникам загрожує кримінальна відповідальність.

  • На кордоні з Угорщиною затримали 26-річного "волонтера", який намагався перетнути кордон із документами, купленими в інтернеті за 2000 євро. Після викриття чоловік спробував дати прикордонникам хабаря.
  • Правоохоронці викрили у Закарпатській області групу підозрюваних, які обіцяли українцям незаконний перетин кордону.
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