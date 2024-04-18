"Волонтер"-нелегал на Закарпатті намагався підкупити прикордонників

26-річний житель Тернопільщини намагався перетнути кордон за документами, які купив в інтернеті, а потім пропонував хабар прикордонникам.

На кордоні з Угорщиною затримали 26-річного "волонтера", який намагався перетнути кордон із документами, купленими в інтернеті за 2000 євро. Після викриття чоловік спробував дати прикордонникам хабаря.

Про це йдеться у повідомленні Державної прикордонної служби України.

"На Закарпатті прикордонники Чопського загону викрили 26-річного жителя Тернопільщини на спробі виїхати за межі України за підробленими документами. Чоловік їхав рейсовим автобусом до Угорщини через пункт пропуску "Тиса", – зазначили прикордонники.

На контроль разом із паспортом він надав пакет документів, відповідно до яких виїжджав як волонтер за гуманітарною допомогою для потреб Збройних сил України. Проте під час перевірки охоронці кордону встановили, що документи підроблені.

"Викритий на обмані чоловік зізнався, що придбав увесь пакет через інтернет за 2000 євро, і спробував "залагодити" проблему хабарем. Він запропонував прикордонному нарядові грошову винагороду у розмірі 1600 євро", – йдеться у повідомленні ДПСУ.

Зазачається, що інспектор від такої "угоди" відмовився, а на місце події викликали співробітників Нацполіції.

Тепер порушникові доведеться відповідати за вчинення двох кримінальних правопорушень: за ст.369 ККУ "Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі" та за ст. 358 ККУ "Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів".

"Після отримання рішення про відмови у пропуску, громадянин у супроводі слідчо-оперативної групи вибув до відділку поліції з метою надання пояснень", – додали прикордонники.