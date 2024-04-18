Столична влада визначилася із датою проведення останнього дзвоника для школярів у цьому навчальному році

У цьому навчальному році школи Києва не припиняли освітній процес та працювали за освітніми програмами відповідно до графіка.

Заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Валентин Мондриївський повідомив, що останній дзвоник для школярів у цьому навчальному році пролунає 31 травня.

За його словами, таке рішення прийнято з урахуванням того, що школи Києва у 2023/2024 навчальному році не припиняли освітній процес, не змінювали терміни канікул, не корегували структуру навчального року та працювали за освітніми програмами, схваленими педагогічними радами – відповідно до графіка.

“Організація комфортних умов навчання під час воєнного стану була першочерговим завданням для всіх шкіл столиці. За рахунок міського бюджету заклади загальної середньої освіти Києва були максимально підготовлені до роботи в нинішніх умовах. Нам вдалось не тільки налагодити інтернет в укриттях, що є одним із головних важелів безперебійного освітнього процесу, а й забезпечити школам роботу без віялових відключень електроенергії. Також були чітко організовані дистанційне навчання та робота шкіл у другу зміну, що дало змогу ефективно працювати всім закладам освіти”, – повідомив Мондриївський.

Він також наголосив, що в межах підготовки до національного мультимедійного тестування закладам освіти рекомендовано застосувати у травні 2024 року для випускників/випускниць 11-х класів модель трансформера, змінивши звичне класно-урочне навчання на індивідуалізовано-групове – для поглиблення, систематизації знань з обраних випускником/випускницею та їхніми батьками предметів і розвантаження учнів в умовах воєнного стану.

Також Департамент освіти та науки запропонував видати (з дотриманням вимог безпеки) документи про освіту відповідно до наступного графіка: свідоцтво про здобуття початкової освіти – з 31 травня до 7 червня; свідоцтво про здобуття базової середньої освіти – з 13 до 19 червня; свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти – з 20 до 26 червня.