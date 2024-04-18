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Європа має передати Україні Patriot та інші засоби ППО з власних арсеналів, – Боррель

Високий представник ЄС вважає, що Європа не має покладатись у цьому питання лише на США.

Європа має передати Україні Patriot та інші засоби ППО з власних арсеналів, – Боррель
Жозеп Боррель
Фото: EPA/UPG

Високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що у рішеннях щодо надання Україні термінової військової допомоги, зокрема засобів ППО, Євросоюз не може покладатися лише на Сполучені Штати, а має взяти на себе відповідальність та поставити ці системи в Україну із власних арсеналів, повідомляє Укрінформ. 

“Вони мають (ці системи). Але ми не можемо покладатися лише на Сполучені Штати. Ми маємо взяти на себе нашу відповідальність і припинити говорити – Сполучені Штати мають щось зробити… Ми маємо це зробити. У нас є Patriot, інші системи протиповітряні оборони. Ми маємо дістати їх з наших складів, де вони перебувають “про всяк випадок”, та передати їх в Україну, де вирує війна. Я переконаний, що ми це зробимо, але ми маємо зробити це швидко”, – сказав Боррель на італійському Капрі перед початком зустрічі міністрів закордонних справ країн G7, відповідаючи запитання журналістів, чи сподівається він на постачання для України додаткових систем Patriot від США. 

Він висловив жаль, що внутрішня політика в США призвела до затримки у наданні допомоги Україні. За його словами, у цій ситуації жодної допомоги для України не буде достатньо, але краще, щоб її було більше.

“Я був у Вашингтоні, і я тоді говорив: подивіться – те, що відбувається у Європі, має значення для вас, і для будь-кого. Тож це (пакет у 60 мільярдів доларів від США для України – ред.) є першим кроком. Але я не хочу говорити про те, що саме США роблять, а що ні. Я не відповідаю за політику США, я відповідаю за європейську політику”, – зазначив високий представник ЄС.

  • Нещодавно прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що багато країн “сидять на великій купі систем Patriot”, тому союзники можуть придбати це ППО і передати Україні.
  • Також генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що члени НАТО мають достатньо систем ППО, щоб задовольнити прохання України. 
  • Тим часом президент США Джо Байден закликав Палату представників терміново ухвалити допомогу Україні та Ізраїлю. Байден занепокоєний, що безпека США і союзників теж під загрозою. Він зауважує, що, якщо Росія переможе, сили Путіна наблизиться як ніколи до союзників з Організації Північноатлантичного договору.
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