Росія вдарила по соціальній і цивільній інфраструктурі Чернігова. Загинули 18, поранені 78 людей (доповнено)
Росія вдарила по соціальній і цивільній інфраструктурі Чернігова. Загинули 18, поранені 78 людей (доповнено)
Код «капучино», або Чому ми не їдемо з Харкова
Код «капучино», або Чому ми не їдемо з Харкова
Литва планує відкликати свого посла в Україні
Литва планує відкликати свого посла в Україні
Як живе Харків зараз
Як живе Харків зараз
«Попередній керівник НАУ залишив борги й договір на будівництво 15 ЖК». Розмова з Ксенією Семеновою, в.о. ректорки авіаційного
«Попередній керівник НАУ залишив борги й договір на будівництво 15 ЖК». Розмова з Ксенією Семеновою, в.о. ректорки авіаційного
Від Обами до Байдена: як США втрачають світове лідерство
Від Обами до Байдена: як США втрачають світове лідерство
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Комітет розвідки Палати представників США після секретного брифінгу закликав негайно схвалити допомогу Україні
Комітет розвідки Палати представників США після секретного брифінгу закликав негайно схвалити допомогу Україні
На Хмельницькій АЕС готуються до зведення енергоблоків за американською технологією
На Хмельницькій АЕС готуються до зведення енергоблоків за американською технологією
ГоловнаСвіт

У ЄС готують нові санкції проти Білорусі та Ірану: за їхню допомогу Росії

Обидві країни допомагають окупантам. 

У ЄС готують нові санкції проти Білорусі та Ірану: за їхню допомогу Росії
Фото: EPAUPG

Лідери країни Євросоюзу домовилися підготувати нові санкції проти Білорусі у зв'язку з її допомогою Росії в ухиленні від обмежувальних заходів та торгівлею певними товарами. Про це повідомила прем'єрка Латвії Евіка Сіліна, пише The Guardian

Мінськ допомагає Москві обходити санкції проти союзників кремлівського очільника Володимира Путіна. Сіліна сказала, що обговорення нових заходів лідери ЄС провели учора.

"Ми вчора обговорювали, що прибутки від заморожених активів мають бути використані на користь України. Ми також готові мати справу з санкціями не тільки проти Росії, але й проти Білорусі, тому що Білорусь використовується Росією, щоб не виконувати санкції", – сказала Сіліна. 

Литовський президент Гітанас Науседа зі свого боку повідомив про обговорення співпраці Росії та Ірану на Близькому Сході. Учора лідери ЄС погодили санкції проти Ірану за ракети та безпілотники, а тепер хочуть розширити обмежувальні заходи проти росіян, які підтримують Іран. 

"У нас була можливість поговорити про участь Ірану у війні з Україною, і я думаю, що це має бути однією з причин, чому ми повинні запровадити та розширити санкції щодо Ірану. Не лише через роль Ірану в конфлікті на Близькому Сході, але й через роль Ірану у війні в Україні", – сказав Науседа. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies