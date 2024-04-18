У ЄС готують нові санкції проти Білорусі та Ірану: за їхню допомогу Росії

Лідери країни Євросоюзу домовилися підготувати нові санкції проти Білорусі у зв'язку з її допомогою Росії в ухиленні від обмежувальних заходів та торгівлею певними товарами. Про це повідомила прем'єрка Латвії Евіка Сіліна, пише The Guardian.

Мінськ допомагає Москві обходити санкції проти союзників кремлівського очільника Володимира Путіна. Сіліна сказала, що обговорення нових заходів лідери ЄС провели учора.

"Ми вчора обговорювали, що прибутки від заморожених активів мають бути використані на користь України. Ми також готові мати справу з санкціями не тільки проти Росії, але й проти Білорусі, тому що Білорусь використовується Росією, щоб не виконувати санкції", – сказала Сіліна.

Литовський президент Гітанас Науседа зі свого боку повідомив про обговорення співпраці Росії та Ірану на Близькому Сході. Учора лідери ЄС погодили санкції проти Ірану за ракети та безпілотники, а тепер хочуть розширити обмежувальні заходи проти росіян, які підтримують Іран.

"У нас була можливість поговорити про участь Ірану у війні з Україною, і я думаю, що це має бути однією з причин, чому ми повинні запровадити та розширити санкції щодо Ірану. Не лише через роль Ірану в конфлікті на Близькому Сході, але й через роль Ірану у війні в Україні", – сказав Науседа.