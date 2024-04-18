Аеропорт Дубая скасував понад 700 рейсів через рекордний паводок

Друге летовище світу за пасажиропотоком потерпає від найпотужніших злив в регіоні за останні 75 років.

Міжнародний аеропорт Дубая не може відновити повноцінну роботу через потужні зливи та шквальні вітри, які призвели до паводку в Об'єднаних Арабських Еміратах - країні, де понад 300 днів на рік світить сонце.

Як пише BBC, через погодні умови летовищу, яке посідає друге місце у світі за завантаженістю, спершу довелося скасувати понад 300 рейсів. Пізніше, коли стало зрозуміло, що аеропорт не здатен приймати та відправляти літаки через затоплення злітної смуги, ця цифра сягнула більше 700 запланованих польотів.

Пасажирам радять не приїздити до міжнародного терміналу 1, а найбільший перевізник країни, компанія Emirates, скасувала реєстрацію на рейси до четверга.

Синоптики прогнозують, що зливи у найближчі дні не припиняться. Таку кількість опадів в ОАЕ не спостерігали щонайменше за останні 75 років.