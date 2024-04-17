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Латвія заборонила в'їзд проросійського музиканта Міши Марвіна

Решетняк мав дати концерт у ризькому клубі First Club 20 квітня. 

Латвія заборонила в'їзд проросійського музиканта Міши Марвіна
Латвія заборонила в'їзд проросійського музиканта Міши Марвіна
Фото: Vida Press

Латвія включила до списку небажаних осіб проросійського українського музиканта Михайла Решетняка (сценічний псевдонім Міша Марвін).

Про це повідомляє видання Delfi.

“Музикант був включений до чорного списку на підставі положення закону, згідно з яким, якщо іноземець є небажаною для Латвії особою, рішення про його включення до списку приймає міністр закордонних справ”, - йдеться у повідомленні.

Таким чином, Решетняку на невизначений термін заборонено в'їзд до Латвії.

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Решетняк мав дати концерт у ризькому клубі First Club 20 квітня. 

Цього тижня у соцмережах звернули увагу влади на те, що музикант регулярно співпрацює з російськими виконавцями, які вихваляють кремлівський режим.

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