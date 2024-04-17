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Країни G7 хочуть ввести санкції проти авіакомпанії Ірану, — Bloomberg

Санкції "Великої сімки" можуть не принести бажаного ефекту.

Країни G7 хочуть ввести санкції проти авіакомпанії Ірану, — Bloomberg

Деякі країни "Великої сімки" розглядають запровадження нових санкцій щодо державіакомпанії "Iran Air" у відповідь на напад Тегерана на Ізраїль, пише Bloomberg.

Санкції призведуть до подальшого обмеження польотів іранської компанії в Європу.

Як повідомляє агенство, санкції G7 стануть частиною покарання, яке повинно ізолювати Іран після його нападу на Ізраїль з використанням безпілотників і ракет.

Однак остаточного рішення про обмеження проти Ірану не ухвалено, оскільки раніше нові санкції щодо Ірану можуть мати обмежений вплив, адже Iran Air, КВІР та іранські виробники дронів уже перебувають під санкціями.

Однак ці санкції не змогли позбавити Іран можливості фінансувати виробництво тих типів зброї, які використовувалися під час обстрілу Ізраїлю.

Попри це, країни-союзники готові висловити своє засудження нападу Ірану, який вперше цілеспрямовано атакував Ізраїль.

  • Раніше міністр фінансів США Джанет Єллен попередила про посилення американських санкцій проти Ірану.
  • У ніч на 14 квітня Іран запустив по Ізраїлю безпілотники і крилаті ракети.
  • Згодом стало відомо, що загальна кількість іранських цілей сягнула 300, частину дронів змогли перехопити американські та ізраїльські військові.
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