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Російський експорт до Китаю скоротився через загрозу санкцій США, – Bloomberg

Експорт між Росією та Китаєм впав на 16%.

Російський експорт до Китаю скоротився через загрозу санкцій США, – Bloomberg
Путін та Сі Цзіньпін під час Форуму міжнародного співробітництва «Один пояс, один шлях» у Пекіні, 17 жовтня 2023 р.
Фото: EPA/UPG

Російський експорт до Китаю впав на 16% у березні на тлі ризику збільшення санкцій США щодо Пекіна. Таке зниження спостерігається вперше з середини 2022 року, пише Bloomberg.

У Росії таке різке зниження експорту називають тимчасовим, адже, за інформацією джерел Bloomberg, Путін може порушити питання збільшення обсягів торгівлі з Китаєм на зустрічі з лідером КНР Сі Цзіньпіном у травні.

За даними китайської митниці, експорт Китаю в Росію в березні впав майже на 16% порівняно з минулим роком. Торік обсяг торгівлі між Росією та Китаєм досяг рекордних показників – він становив 240 мільярдів доларів.

Це було пов'язано з китайським імпортом російської нафти та китайським експортом автомобілів, промислового обладнання та електроніки до Росії.

  • Китай відповідальний за 90% поставок мікроелектроніки до РФ, яку країна-агресор використовує для вироблення ракет, дронів та військової техніки. 
  • Китай вважає, що має право на "нормальну" економічну та торговельну співпрацю з Росією. Відповідну заяву зробили в МЗС країни після критики з боку США.
  • У квітні Китай зробив чергову заяву щодо війни в Україні, назвавши її "українською кризою". Речник міністерства закордонних справ Ван Венбін на брифінгу сказав, що є ризик ескалації "кризи", тому треба докладати зусиль для деескалації, щоб закінчити конфлікт шляхом переговорів, а не битв.
  • Пекін офіційно повномасштабне російське вторгнення до України не заохочує, але і відносин з Росією не розриває. За понад два роки війни китайські посадовці декілька разів зустрічалися з росіянами, а торговельні відносини між країнами лише зміцніли.
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