Російський експорт до Китаю скоротився через загрозу санкцій США, – Bloomberg

Експорт між Росією та Китаєм впав на 16%.

Путін та Сі Цзіньпін під час Форуму міжнародного співробітництва «Один пояс, один шлях» у Пекіні, 17 жовтня 2023 р.

Російський експорт до Китаю впав на 16% у березні на тлі ризику збільшення санкцій США щодо Пекіна. Таке зниження спостерігається вперше з середини 2022 року, пише Bloomberg.

У Росії таке різке зниження експорту називають тимчасовим, адже, за інформацією джерел Bloomberg, Путін може порушити питання збільшення обсягів торгівлі з Китаєм на зустрічі з лідером КНР Сі Цзіньпіном у травні.

За даними китайської митниці, експорт Китаю в Росію в березні впав майже на 16% порівняно з минулим роком. Торік обсяг торгівлі між Росією та Китаєм досяг рекордних показників – він становив 240 мільярдів доларів.

Це було пов'язано з китайським імпортом російської нафти та китайським експортом автомобілів, промислового обладнання та електроніки до Росії.