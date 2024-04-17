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Росіяни шукають колаборантів для роботи в фейкових адміністраціях на ТОТ

Окупанти не можуть знйти "зрадників" для так званих "адміністрацій"

Росіяни шукають колаборантів для роботи в фейкових адміністраціях на ТОТ
Фото: Центр нацспротиву

На тимчасово захоплених територіях України росіяни не можуть завершити формування своїх окупаційних адміністрацій і шукають колаборантів.

Про це повідомляє Центр нацспротиву.

Російські окупанти шукають зрадників для роботи в адміністраціях й інших фейкових структурах, аби зменшити чисельність росіян в цих структурах, які працюють на ротаційній основі.

Більшість місцевих залишили регіон, втікаючи від окупації, а ті, хто залишились, переважно відмовляються співпрацювати з ворогом, крім тих хто вже й так пішов на співпрацю.

"Центр національного спротиву закликає не псувати собі життя та не йти на співпрацю з ворогом, адже за кожну таку дію передбачена відповідальність", — пишуть у спротиві.

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