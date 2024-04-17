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На фронт передають 2 тисячі одиниць РЕБ ближньої дії українського виробництва, – віцепрем’єр Федоров

РЕБ ближньої дії глушить російські FPV-дрони, дрони-скидачі й дрони-розвідники. Віцепрем’єр з інновацій зазначає, що це десятки тисяч збережених життів та одиниць техніки.

На фронт передають 2 тисячі одиниць РЕБ ближньої дії українського виробництва, – віцепрем’єр Федоров
Фото: Telegram/Михайло Федоров

Віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що на фронт відправляють 2 тисячі одиниць РЕБ ближньої дії, створеного українськими розробниками.

“РЕБ ближньої дії, зокрема “окопний”, точково захищає військових та їхні позиції, бронетехніку, автомобілі для евакуації. Він глушить російські FPV-дрони, дрони-скидачі й дрони-розвідники. Це десятки тисяч збережених життів та одиниць техніки”, – йдеться в повідомленні. 

Віцепрем’єр зазначив, що до повномасштабної війни в Україні не було жодної розробки РЕБу ближньої дії. Завдяки системній роботі Brave1 ця сфера почала розвиватися, і вже сьогодні є десятки технологічних рішень, які держава може купувати для фронту. 

За даними Федорова, більшу частину закупленого РЕБу Генштаб уже розподілив та передав військовим на найгарячіші ділянки фронту. 

Також він повідомив, що далі будуть контрактувати нові партії. 

  • На початку квітня президент Володимир Зеленський повідомив, що в Україні тестують систему керування РЕБ для захисту військових і техніки від ворожих БпЛА. Проєкт хочуть масштабувати на весь фронт. 
  • Раніше Зеленський анонсував виробництво одного мільйону FPV-безпілотників цього року.
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