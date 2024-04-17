Успіх чи поразка України визначать перспективи нападу РФ на північно-східний фланг НАТО, − ISW

Якщо Росія переможе Україну, блок НАТО зіткнеться з величезними викликами щодо захисту своїх північно-східних членів.

Про це йдеться у матеріалі американського Інституту вивчення війни (ISW).

“Звичайно, українці не підкоряться російському завоюванню, і російська воєнна перемога, найімовірніше, супроводжуватиметься масовим українським повстанням. Але росіяни вже готують сили, відмінні від своїх регулярних військових підрозділів, щоб впоратися з таким повстанням, і вони, дуже ймовірно, зможуть підтримувати звичайні військові можливості, щоб загрожувати НАТО з української території, навіть виступаючи проти українських повстанців”, − зазначають дослідники.

Вони вважають, що росіяни також залучать сотні тисяч або навіть мільйони українців до військової служби разом з оборонно-промисловою базою, яку зараз будують українці, значно збільшуючи військовий та економічний потенціал Росії.

“Таким чином, у цьому жахливому сценарії НАТО доведеться зіткнутися з великими російськими регулярними силами вздовж усього кордону від Чорного моря до Арктики, що вперше, з моменту розпаду Радянського Союзу, поставить південні кордони Польщі, Угорщини, Словаччини та Румунії під загрозу наземного нападу Росії”, − йдеться у звіті.

Ця загроза закріпить сили НАТО у південно-східній Європі та призведе до залучення додаткових сил із США та західноєвропейських держав НАТО до південної та центральної Європи, позбавляючи НАТО резервів, які інакше були б доступні для швидкого посилення країн Балтії у разі загрози з боку вторгнення Росії. Ці війська НАТО, недосвідчені у сучасній механізованій війні, протистоятимуть загартованим у боях російським збройним силам, натхненним перемогою в Україні.

Окрім того, російські військові могли підготувати плани нападу на Польщу та/або балтійські країни, не переймаючись своїми тилами. Це дозволило б Росії зосередити сили проти країн Балтії, які інакше їм довелося б розташувати вздовж українського кордону, щоб стримувати або захищатися від спроб України допомогти захистити НАТО.

“Майже неможливо переоцінити, наскільки успіх чи невдача нинішніх зусиль України щодо відбиття російського нападу змінюють перспективи майбутнього російського нападу на північно-східний фланг НАТО”, − підсумовують в ISW.