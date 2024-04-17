ГУР: Росія готує проти України провокацію щодо незаконного обігу західної зброї в Африці

Кремль намагатиметься звинуватити українських спецпризначенців у нібито використанні зброї іноземного походження під час бойових дій у Судані.

Росія готує чергову провокацію проти України. Зокрема, ворожі спецслужби намагатимуться звинуватити українських спецпризначенців у нібито використанні зброї іноземного походження під час бойових дій у Республіці Судан.

Про це попереджає Головне управління розвідки МО України.

Для цього російські пропагандисти планують оприлюднити в ЗМІ, зокрема у лівійських, замовні публікації та сфабриковані знімки "трофейної" зброї американського походження, раніше захопленої найманцями так званої ПВК "ваґнер" під час війни в Україні.

У розвідці кажуть, що метою таких публікацій є дискредитація України та партнерів; звинувачення західних союзників у безконтрольному обігу зброї за участі України.

"Також кремль намагатиметься акцентувати увагу, що елітні українські спецпідрозділи беруть участь у бойових діях в Африці в той період, коли росія веде геноцидну війну в самій Україні", – додали у ГУР.

Водночас у звʼязку релігійними святами, що тривають у мусульманському світі, зокрема й у частині країн Африки, російські спецслужби були змушені фабрикувати необхідні фотоматеріали на території Білорусі.

"Підкреслюємо, що Україна та її Сили Оборони продовжують діяти виключно в межах міжнародного права та статуту ООН, з повагою до суверенітету всіх країн та не мають жодного стосунку до будь-яких незаконних дій, повʼязаних з незаконним обігом зброї", – наголошує українська розвідка.

На початку березня у іноземних ЗМІ повідомили, що українські спецпризначенці воюють у Судані проти повстанців та російських угруповань. Перша хвиля українських військ висадилася на чартерному літаку в Судані в середині серпня.

Видання зазначає, що для України відправка військ до Африки є новою сміливою авантюрою − частиною стратегії, спрямованої на підрив військових та економічних операцій Росії за кордоном, підвищення вартості війни для Москви та позиціювання себе як оплоту проти російських вторгнень, зокрема у регіонах, куди Захід не хоче безпосередньо “заходити”.