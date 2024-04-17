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ГУР заявило про знищення гелікоптера Мі-8 у Самарі

Агресор використовував цей гелікоптер для перевезення зброї та особового складу.

ГУР заявило про знищення гелікоптера Мі-8 у Самарі
Фото: ГУР

Головне управлення розвідки Міноборони України заявило про знищення російського військового гелікоптера Мі-8 у Самарі.

За даними відомства, гелікоптер було знищено сьогодні, 17 квітня, на аеродромі “Кряж”. Агресор використовував цей гелікоптер для перевезення зброї та особового складу. 

Вартість вертольота такого типу може становити від 10 до 15 мільйонів доларів.

Напередодні ГУР заявило, що у Брянську вночі горіла підстанція, внаслідок чого було знеструмлено військову частину та 2 військові заводи.

Також цієї ночі в окупованому Джанкої пролунали вибухи. Місцеві пабліки повідомили про пожежу в районі аеропорту.

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