Українська розвідка заявила, що без електроживлення залишились військова частина та 2 військові заводи.

У Брянську вночі горіла підстанція, внаслідок чого знеструмлено військові об’єкти агресора, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За даними ГУР, внаслідок знищення трансформатора на електропідстанції потужністю 110 кВт без електроживлення, зокрема, залишилися:

військова частина №33149 (29-та окрема залізнична бригада);

111-й військовий завод (машинобудівне підприємство);

192-й центральний військовий завод (постачальник залізничної техніки).

Також відомство зазначає, що вказані обʼєкти ворог використовував у геноцидній війні проти України.

На початку квітня українські медіа із посиланням на свої джерела повідомили, що ГУР та ЗСУ вразили три військові аеродроми на території Росії.