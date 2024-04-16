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Армія РФ вдалила по селу на Херсонщині. Є поранений

По населеному пункту зафіксували сім "прильотів".

Армія РФ вдалила по селу на Херсонщині. Є поранений
Херсонщина. Фото ілюстративне
Фото: Національна поліція

Сьогодні зранку російська армія вдарила по селу Золота Балка, що у Херсонській області. Поранення отримав 56-річний місцевий житель.

Про це повідомили у Херсонській ОВА.

"Зранку російські війська вдарили по Золотій Балці. По селу зафіксовано сім «прильотів». Внаслідок обстрілу постраждав 56-річний місцевий житель", – зазначили в ОВА.

Чоловік отримав вибухову травму та поранення руки. Він перебуває у лікарні, де йому надають медичну допомогу.

Вчора на Херсонщині через російські обстріли поранення отримала 16-річна дівчина. Снаряд вибухнув неподалік оселі. 

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