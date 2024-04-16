На фронті загинув міський голова Лебедина Сумської області Олександр Бакликов

На війні загинув міський голова Лебедина Сумської області Олександр Бакликов, повідомляє Суспільне із посиланням на колишню заступницю Олександра Бакликова Олену Кірєєву.
13 вересня 2022 року у Facebook Олександр Бакликов повідомив, що долучається до захисту України: "Колишніх десантників не буває. І мені здоровому, досвідченому десантнику неймовірно боляче ховати наших дітей, які гинуть за Україну, за кожного з нас".
Олександр Бакликов народився в Лебедині. Працював токарем, вчителем, був приватним підприємцем. Очолював МПП "Крестина", МПП "Альфа".
У 2015 році був обраний на посаду Лебединського міського голови. З 2015 року – голова Лебединської міської організації політичної партії "Громадянська позиція".
У листопаді 2020 року він переміг на виборах Лебединського міського голови.
У вересні 2021 року депутати проголосували за дострокове припинення повноважень міського голови Лебедина. У травні 2022 року суд поновив на посаді Олександра Бакликова.