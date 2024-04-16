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На фронті загинув міський голова Лебедина Сумської області Олександр Бакликов

Він долучився до війська восени 2022 року.

На фронті загинув міський голова Лебедина Сумської області Олександр Бакликов
Олександр Бакликов
Фото: Facebook-сторінка Олександра Бакликова

На війні загинув міський голова Лебедина Сумської області Олександр Бакликов, повідомляє Суспільне із посиланням на колишню заступницю Олександра Бакликова Олену Кірєєву.

13 вересня 2022 року у Facebook Олександр Бакликов повідомив, що долучається до захисту України: "Колишніх десантників не буває. І мені здоровому, досвідченому десантнику неймовірно боляче ховати наших дітей, які гинуть за Україну, за кожного з нас".

Олександр Бакликов народився в Лебедині. Працював токарем, вчителем, був приватним підприємцем. Очолював МПП "Крестина", МПП "Альфа".

У 2015 році був обраний на посаду Лебединського міського голови. З 2015 року – голова Лебединської міської організації політичної партії "Громадянська позиція".

У листопаді 2020 року він переміг на виборах Лебединського міського голови. 

У вересні 2021 року депутати проголосували за дострокове припинення повноважень міського голови Лебедина. У травні 2022 року суд поновив на посаді Олександра Бакликова.

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