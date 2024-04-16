Водночас глава держави прокоментував допомогу західних країн Ізраїлю у відбитті атаки Ірану, зазначивши, що цей випадок показав, “що таке союзники не на папері, а в небі”.

Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю PBS розповів, що росіяни змогли знищити Трипільську ТЕС, бо в України залишилось нуль ракет для захисту цієї станції.

Глава держави прокоментував допомогу західних країн Ізраїлю у відбитті атаки Ірану, зазначивши, що цей випадок показав, “що таке союзники не на папері, а в небі”

Також Зеленський зауважив, що під час відбиття цієї атаки з боку Ірану було застосовано багато всього, чого не вистачає Україні.

"Я вам наведу один приклад дуже простий. На Трипільську ТЕС, від якої залежить світло у київському регіоні, летіли 11 ракет. Перші 7 ми знищили, 4 знищили Трипілля. Чому? Тому що було ракет 0. У нас закінчились всі ракети, які захищали Трипілля. Коли говорять, що союзники не можуть дати Україні ту чи іншу зброю або не можуть бути в Україні тими чи іншимим силами, тому що тоді буде сприйматись, що Україна «затягнула» НАТО у війну, то я вам хочу поставити питання – Ізраїль в НАТО чи ні?" – зазначив президент.