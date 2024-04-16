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Росіяни знищили Трипільську ТЕС, бо у нас залишилось нуль ракет для її захисту, – Зеленський

Водночас глава держави прокоментував допомогу західних країн Ізраїлю у відбитті атаки Ірану, зазначивши, що цей випадок показав, “що таке союзники не на папері, а в небі”. 

Росіяни знищили Трипільську ТЕС, бо у нас залишилось нуль ракет для її захисту, – Зеленський
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю PBS розповів, що росіяни змогли знищити Трипільську ТЕС, бо в України залишилось нуль ракет для захисту цієї станції.

Глава держави прокоментував допомогу західних країн Ізраїлю у відбитті атаки Ірану, зазначивши, що цей випадок показав, “що таке союзники не на папері, а в небі” 

Також Зеленський зауважив, що під час відбиття цієї атаки з боку Ірану було застосовано багато всього, чого не вистачає Україні. 

"Я вам наведу один приклад дуже простий. На Трипільську ТЕС, від якої залежить світло у київському регіоні, летіли 11 ракет. Перші 7 ми знищили, 4 знищили Трипілля. Чому? Тому що було ракет 0. У нас закінчились всі ракети, які захищали Трипілля. Коли говорять, що союзники не можуть дати Україні ту чи іншу зброю або не можуть бути в Україні тими чи іншимим силами, тому що тоді буде сприйматись, що Україна «затягнула» НАТО у війну, то я вам хочу поставити питання – Ізраїль в НАТО чи ні?" – зазначив президент.

  • Міністр закордонних справ Девід Кемерон заявив, що ВПС Британії не збиватимуть дрони над Україною, як збивали над Ізраїлем, через ризик "ескалації". За його словами, використання британських ВПС для захисту України загрожує втягуванню НАТО в війну з Росією. 
  • У Білому домі заявили, що не будуть збивати дрони над Україною, бо вбачають "різні картини загроз". 
  • Нещодавно "Центренерго" повідомило, що без ППО відновлювати Трипільську ТЕС марно. 
  • Defense Express заявило, що для атаки на Трипільську ТЕС Росія використала нові крилаті ракети Х-69. Х-69 можуть запускати з винищувачів Су-34 і Су-35.
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