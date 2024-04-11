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Defense Express: Для атаки на Трипільську ТЕС Росія використала нові крилаті ракети Х-69

Х-69 можуть запускати з винищувачів Су-34 і Су-35.

Defense Express: Для атаки на Трипільську ТЕС Росія використала нові крилаті ракети Х-69
Ракета Х-69
Фото: Defense Express

Уночі 11 квітня Росія атакувала Трипільську ТЕС на Київщині своїми новими крилатими ракетами Х-69, повідомляє Defense Express із посиланням на свої джерела.

Про факт використання таких ракет говорять знайдені уламки.

Дальність пуску Х-69 склала близько 400 км, що перевищує відомі оцінки дальності у 300 км.

За даними видання, це не вперше країна-агресор використовує нові ракети для атак по Україні. Перша згадка пусків Х-69 з'явилась у лютому цього року. Поодинокі випадки фіксували ще у 2023 році. Опісля неофіційну інформацію підтвердила публікації Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ) про дослідження уламків Х-69.

Ці ракети можуть виявитися гіршими від "кинджалів", бо запуск із літаків тактичної авіації нівелює характерну ознаку масштабних ракетних атак при зльоті стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та МиГ-31К. А дальність застосування достатня, щоб уражати значну кількість об'єктів на території України з літаків тактичної авіації, які можуть наближатися до кордону чи до лінії фронту на 50-70 км.

Що відомо про новий тип російських ракет

  • Х-69 - російська дозвукова крилата ракетою для літаків тактичної авіації. 
  • Її можуть запускати з літаків Су-34 та Су-35. Також цей тип має стати основним для Су-57, яку винищувач має нести у внутрішніх відсіках озброєння.
  • Спершу була інформація, що дальність польоту становила 290 кілометрів, однак на практиці цифра зросла.
  • Вага бойової частини за попередніми даними становить орієнтовно 310 кг. 
  • Використання Х-69 за рахунок запуску з винищувачів Су-34 чи Су-35 може носити більш масовий характер, але тіьки після того, як РФ налагодить повномасштабне серійне виробництво цього типу ракет.
  • До речі, на детально дослідженій у лютому ракеті з'ясувалося, що вона були виготовлена наприкінці 2023 року.
  • Про наслідки знищення Трипільської ТЕЦ для української енергосистеми читайте у матеріалі LB.ua.
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