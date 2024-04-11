Defense Express: Для атаки на Трипільську ТЕС Росія використала нові крилаті ракети Х-69

Х-69 можуть запускати з винищувачів Су-34 і Су-35.

Уночі 11 квітня Росія атакувала Трипільську ТЕС на Київщині своїми новими крилатими ракетами Х-69, повідомляє Defense Express із посиланням на свої джерела.

Про факт використання таких ракет говорять знайдені уламки.

Дальність пуску Х-69 склала близько 400 км, що перевищує відомі оцінки дальності у 300 км.

За даними видання, це не вперше країна-агресор використовує нові ракети для атак по Україні. Перша згадка пусків Х-69 з'явилась у лютому цього року. Поодинокі випадки фіксували ще у 2023 році. Опісля неофіційну інформацію підтвердила публікації Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ) про дослідження уламків Х-69.

Ці ракети можуть виявитися гіршими від "кинджалів", бо запуск із літаків тактичної авіації нівелює характерну ознаку масштабних ракетних атак при зльоті стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та МиГ-31К. А дальність застосування достатня, щоб уражати значну кількість об'єктів на території України з літаків тактичної авіації, які можуть наближатися до кордону чи до лінії фронту на 50-70 км.

Що відомо про новий тип російських ракет