Словаччина запропонувала Україні допомогу в розмінуванні.

Як сказав прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо на спільній пресконференції з українським колегою Денисом Шмигалем, Братислава готова допомогти спецтехнікою.

"Говорили ми про співпрацю у військовій сфері, де ми пропонуємо велику допомогу у сфері розмінування. Не йдеться про експертизу. Йдеться про конкретні машини для розмінування. Тут проходить велика дискусія про спеціальні машини, агромашини, які можуть використовуватися саме з такою метою", - сказав Фіцо.

Він додав, що його держава хоче допомогти у навчанні та підготовці персоналу, який буде обслуговувати цей транспорт. такі машини.

Також словацький прем'єр сказав, що його держава готова співпрацювати з Україною у військовій галузі на комерційній основі. За словами Фіцо, ці питання обговорювали словацький міністр оборони і заступник глави українського відомства.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що Словаччина уже передала дві машини механізованого розмінування та інженерну техніку для піротехніків ДСНС.

"Вони допоможуть швидше та ефективніше очищувати від вибухонебезпечних предметів деокуповані населені пункти Херсонщини. І що надзвичайно важливо — така техніка допомагає зберегти життя наших саперів", - зазначив Клименко.