Укрзалізниця запустила функцію моніторингу квитків з можливістю автовикупу

Для користувачів тепер доступний моніторинг двох типів: на поїзди і на напрямки.

Укрзалізниця повідомила про запуск функції моніторингу квитків з можливістю автовикупу для всіх користувачів.

“Відтестували новий сервіс із 3225 користувачами, отримали близько 500 повідомлень із пропозиціями та виправленнями і відкриваємо доступ до сервісу для всіх користувачів застосунку”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що тепер для користувачів, авторизованих через Дія.Підпис, доступний моніторинг двох типів:

моніторинг на поїзди, які вже у продажу (з можливістю відстежувати наявність конкретних місць);

моніторинг на напрямки (з можливістю відстежувати появу в продажі поїздів між обраними містами).

У випадку моніторингу конкретного поїзда також можливо увімкнути функцію автоматичної купівлі квитків. Для цього треба внести дані пасажирів та оплатити замовлення: при активації функції одразу відбуватиметься зняття коштів, а у випадку, якщо моніторинг буде скасований або потрібні квитки не знайдуться, кошти повернуться на картку автоматично.

Коли необхідні квитки будуть знайдені, користувачі отримуватимуть пуш-сповіщення у застосунку (тож перевірте, чи вони увімкнені в налаштуваннях вашого профілю). Якщо активована функція автовикупу, то користувачам приходитиме пуш-сповіщення про вже викуплені квитки.

Моніторинг та автоматична купівля квитків недоступні для поїздів до/з Польщі (крім Інтерсіті+) та прямого поїзда Київ – Відень. Проте ви можете отримати сповіщення про відкриття продажу квитків на ці напрямки.

Раніше Укрзалізниця відкрила онлайн-продаж квитків до Угорщини на поїзд Чоп – Будапешт – Відень. Новий поїзд має зручні стиковки з нічними поїздами з Києва, Луцька та Рівного.