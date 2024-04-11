Офіс Омбудсмана перевірив Святошинське управління поліції у Києві через скарги на свавілля правоохоронців

За підсумками візиту до ДБР направили 50 матеріалів з кваліфікацією «побиття працівниками поліції».

Співробітники Офісу Омбудсмана відвідали Святошинське управління поліції у Києві через скарги на свавілля з боку правоохоронців.

Як повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, встановили, що повідомлення, які надходили на номер "102" від громадян Святошинського району про застосування до них фізичної сили працівниками поліції, розглядали самі ж поліцейські цього управління.

"Це позбавляло громадян права на захист від жорстокого поводження з боку поліцейських. Направив подання до Національної поліції України, Державного бюро розслідувань та Офісу Генерального прокурора", - додав омбудсман.

За підсумками візиту представників Уповноваженого до Державного бюро розслідувань направили 50 матеріалів єдиного обліку з кваліфікацією «побиття працівниками поліції».

Крім того, Святошинська окружна прокуратура скерувала листа до ГУНП у Києві щодо проведення перевірки та притягнення до відповідальності винних працівників Святошинського управління поліції, а дисциплінарна комісія управління розпочала повторне службове розслідування за фактом можливого заподіяння тілесних ушкоджень громадянину працівниками поліції.