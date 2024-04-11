ЗМІ: Кемерон провалив перемовини з Трампом щодо розблокування допомоги Україні
ЗМІ: Кемерон провалив перемовини з Трампом щодо розблокування допомоги Україні
«Бактерії розуміють, що стрес — це слабкість», — професор Віктор Досенко пояснює про імунітет у війну
«Бактерії розуміють, що стрес — це слабкість», — професор Віктор Досенко пояснює про імунітет у війну
На війні проти росіян загинув актор Житомирського музично-драматичного театру Андрій Доманський
На війні проти росіян загинув актор Житомирського музично-драматичного театру Андрій Доманський
Верховна Рада ухвалила мобілізаційний законопроєкт (доповнено)
Верховна Рада ухвалила мобілізаційний законопроєкт (доповнено)
Національний авіаційний університет очолила Ксенія Семенова
Національний авіаційний університет очолила Ксенія Семенова
Павло Ковтонюк: «Навіть людей не буде для всіх нинішніх лікарень»
Павло Ковтонюк: «Навіть людей не буде для всіх нинішніх лікарень»
​​Ліга чемпіонів набирає обертів: оцінюємо шанси команд на перемогу
​​Ліга чемпіонів набирає обертів: оцінюємо шанси команд на перемогу
Закон про мобілізацію: Питання демобілізації та ротації вилучили, вони увійдуть в окремий законопроєкт
Закон про мобілізацію: Питання демобілізації та ротації вилучили, вони увійдуть в окремий законопроєкт
Ракети до Patriot, «куниці» та боєприпаси. Неоціненна допомога
Ракети до Patriot, «куниці» та боєприпаси. Неоціненна допомога
ГоловнаСуспільствоПодії

Офіс Омбудсмана перевірив Святошинське управління поліції у Києві через скарги на свавілля правоохоронців

За підсумками візиту до ДБР направили 50 матеріалів з кваліфікацією «побиття працівниками поліції».

Офіс Омбудсмана перевірив Святошинське управління поліції у Києві через скарги на свавілля правоохоронців
повноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець
Фото: Макс Требухов

Співробітники Офісу Омбудсмана відвідали Святошинське управління поліції у Києві через скарги на свавілля з боку правоохоронців.

Як повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, встановили, що повідомлення, які надходили на номер "102" від громадян Святошинського району про застосування до них фізичної сили працівниками поліції, розглядали самі ж поліцейські цього управління. 

"Це позбавляло громадян права на захист від жорстокого поводження з боку поліцейських. Направив подання до Національної поліції України, Державного бюро розслідувань та Офісу Генерального прокурора", - додав омбудсман.

За підсумками візиту представників Уповноваженого до Державного бюро розслідувань направили 50 матеріалів єдиного обліку з кваліфікацією «побиття працівниками поліції».

Крім того, Святошинська окружна прокуратура скерувала листа до ГУНП у Києві щодо проведення перевірки та притягнення до відповідальності винних працівників Святошинського управління поліції, а дисциплінарна комісія управління розпочала повторне службове розслідування за фактом можливого заподіяння тілесних ушкоджень громадянину працівниками поліції.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies