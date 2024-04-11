Командувач сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк укотре закликав українців долучатися до захисту України.

Він поширив мотиваційне відео від Львівського територіального центру комплектування та соціальної підтримки. У ролику показали чоловіків, які знаходять різні причини, аби відмовитися від військової служби. Однак у підсумку вони опиняються в окупаційні армії, де їхня думка нікому не важлива, і змушені виконувати всі накази.

"Якщо не долучитись до свого війська, доведеться воювати у чужому. Ставай на захист України сьогодні!", - йдеться в дописі українського командувача.