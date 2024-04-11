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Командувач сухопутних військ ЗСУ закликав українців долучатися до захисту України

Павлюк поширив мотиваційне відео.

Командувач сухопутних військ ЗСУ закликав українців долучатися до захисту України
Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк
Фото: Facebook/Командувач Сухопутних військ ЗС України

Командувач сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк укотре закликав українців долучатися до захисту України.

Він поширив мотиваційне відео від Львівського територіального центру комплектування та соціальної підтримки. У ролику показали чоловіків, які знаходять різні причини, аби відмовитися від військової служби. Однак у підсумку вони опиняються в окупаційні армії, де їхня думка нікому не важлива, і змушені виконувати всі накази.

"Якщо не долучитись до свого війська, доведеться воювати у чужому. Ставай на захист України сьогодні!", - йдеться в дописі українського командувача.

  • Цього тижня він звернувся до українців із закликом поповнювати лави ЗСУ, оскільки підрозділам не вистачає бійців і розповів про правила підготовки мобілізованих до участі в бойових діях.
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