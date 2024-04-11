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Боротьба за ротацію, 36 місяців і силовиків на фронті буде продовжена, - Порошенко

"Європейська Солідарність" не підтримала чинну редакцію закону про мобілізацію.

Боротьба за ротацію, 36 місяців і силовиків на фронті буде продовжена, - Порошенко
Петро Порошенко у Верховній Раді
Фото: eurosolidarity.org

Парламентська фракція «Європейська Солідарність», яка не підтримала закон про мобілізацію в урядовій версії, продовжить боротьбу за мотиваційні норми для військових і мобілізованих. Про це з трибуни парламенту заявив лідер партії Петро Порошенко.

«Вчора під час виступу з цієї трибуни я чітко наголосив наші претензії, які роблять закон про мобілізацію надзвичайно небезпечним для країни і для армії. Там було декілька ключових пунктів. Перше – це відсутність чітких законодавчих гарантій своєчасного звільнення для військовослужбовців, які прослужили 36 місяців, з них 18 на першій лінії. Друге – це ротація, яка має відбутися для відновлення боєздатності людини і частини. Третє – це фінансова мотивація з виплати додатково 70 тисяч і доведені до 200 тисяч кожному, хто в БР перебуває на лінії фронту. Четверте – це гарантована позиція, щоб 50% силовиків, які зараз кошмарять бізнес, руйнують економіку, нарешті пішли на фронт, захищаючи українську державу», – нагадав Порошенко.

«Це було відкинуте, незважаючи на домовленості на погоджувальній раді. І сьогодні закон був проголосований без них», – констатував Порошенко.

Він закликав припинити політиканство навколо цього питання, "коли на парламент перекидають відповідальність за репресивні норми, а Офіс президента і уряд бере собі мотиваційні, зокрема, доплати військовим на фронті".

«Я хочу подякувати всім авторам постанови, яка була запропонована вчора, за те, що ми одне питання вирішили і чітко наголосили – припиніть політиканство, відновіть 70 тисяч», – сказав Порошенко.

«Я хочу наголосити: боротьбу за ротацію, боротьбу за 36 місяців, боротьбу за те, що силовики були на фронті ми продовжимо і переможемо», – наголосив експрезидент.

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