Головне за ніч та ранок четверга, 11 квітня: масована ворожа атака на інфраструктуру, ухвалення закону про мобілізацію

Нічна повітряна атака, 55 бойових зіткнень, майже 40 відбитих штурмів на Бахмутському та Новопавлівському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, засідання Верховної Ради.

Цієї ночі ворог завдав масованого удару по об'єктах енергетичної інфраструктури. Випустив понад 40 ракет та ще близько 40 ударних дронів.

Частину ракет і "шахедів" вдалося збити, але не всі, повідомив президент Володимир Зеленський.

"Російські терористи знову цілили саме по об’єктах критичної інфраструктури. Був черговий підлий ракетний удар по Харкову та Харківській області. Мішенню стали також об’єкти в інших областях: Київській, Запорізькій, Одеській та Львівській", – сказав він.

В "Укренерго" додали, що ракети і дрони пошкодили підстанції та об'єкти генерації в Одеській, Харківській, Запорізькій, Львівській та Київській областях.

У ніч на 11 квітня 2024 року російські окупанти завдали комбінованого удару ракетами різних типів та ударними БпЛА. Основним напрямком атаки була Львівщина, інформує командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук.

Загалом ворог застосував 82 засоби повітряного нападу:

20 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків – Саратовська обл РФ);

6 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал» з винищувачів МіГ-31К (район пусків – Тамбовська область РФ);

12 зенітних керованих ракет С-300 (пуски із Бєлгородської обл РФ);

40 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136» (із районів Приморсько-Ахтарськ РФ, Чауда – Крим).

4 керовані авіаційні ракети Х-59 (із повітряного простору окупованої Запорізької обл.).

"До відбиття повітряного нападу противника залучено винищувальну авіацію та зенітні ракетні війська Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони України", – зазначив Олещук.

У результаті роботи протиповітряної оборони знищено 57 повітряних цілей.

Унаслідок сьогоднішньої ворожої ракетно-дронової атаки найбільше постраждала Харківщина, повідомив заступник Керівника Офісу Президента України Олексій Кулеба.

"Сьогодні зранку ще одна масована атака росії по енергетиці України. Ворог випустив десятки дронів та ракет по Харківській, Київській, Запорізькій та Львівській областях. На щастя, без загиблих та постраждалих", – повідомив він, додавши, що найскладніша ситуація в Харківській області. Росія завдала понад 10 ракетних ударів лише по місту.

Рано-вранці четверга росіяни атакували в Україні два підземні сховища газу. Вони продовжують працювати. Фахівці займаються ліквідацією наслідків обстрілу, повідомили в "Нафтогазі".

"На щастя, співробітники не постраждали", – сказали в НАК.

Зокрема ворог атакував газорозподільчий об'єкт у Львівській області. Там же росіяни вдарили по електропідстанції.

Український парламент сьогодні ухвалив законопроєкт про мобілізацію. За віддали голоси 283 депутати, повідомили народні депутати в соцмережах.

Ключова правка – про виключення з тексту законопроєкту норми про демобілізацію.

Народна депутатка Ірина Геращенко написала, що "227 депутатів збили поправку про можливість звільнення з військової служби. 176 слуг, ОПЗЖ і 2 батьківщина".

Стосовно демобілізації депутати повинні розробити окремий законопроєкт.

Більше інформації – в новині.

Розгляд правок до законопроєкту про мобілізацію, які раніше були відхилені профільним комітетом, Верховна Рада України завершила о 1:44 за київським часом. Загалом було опрацьовано 4294 пропозиції щодо зміни тексту документа.

Про закриття засідання у своїх соцмережах повідомив народний обранець, член фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко. За його словами, у сесійній залі на цей момент залишилося близько 30 депутатів.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби сталося 55 бойових зіткнень.

Ворог завдав 8 ракетних та 93 авіаційних ударів, здійснив 78 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Уночі російські окупанти завдали чергового масованого удару по Україні, застосувавши крилаті ракети та БпЛА типу “Shahed-136/131”. За попередньою інформацією, силами та засобами протиповітряної оборони України 37 з 40 БпЛА було знищено. Інформація щодо ракет уточнюється.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 23 атаки в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Виїмка, Роздолівка, Часів Яр, Кліщіївка Донецької області, де ворог намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 6 атак в районах населених пунктів Керамік, Бердичі, Уманське, Нетайлове та Первомайське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, де ворог, за підтримки авіації, 16 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 11 квітня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за добу українські захисники знищили ще 810 російських окупантів. Російська окупаційна армія від початку повномасштабного вторгнення втратила близько 450 890 чоловік особового складу.

Про інші втрати противника – в новині.

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