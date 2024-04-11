Група американських митців та науковців закликала Конгрес США допомогти Україні перемогти у війні

Група американських митців та науковців закликали Конгрес США допомогти Україні перемогти у війні. Їхнє звернення публікує CNN.

“Українці борються за своє існування. На території, яку окупувала Росія, вона катує українських громадян, викрадає українських дітей та вбиває українських лідерів. На територію, до якої може дістатися зі своєю зброєю Росія, вона завдає ударів по мирним жителям і рятувальникам. Російські ракети, безпілотники та бомби руйнують церкви та пам’ятники Голокосту. Російська окупація загрожує мусульманам України, кримським татарам”, – йдеться у зверненні.

Зазначається, що російські лідери відкрито кажуть, що їхня мета – знищення української держави та знищення українців як народу. Російські пропагандисти чи не щодня погрожують геноцидом. Прямо зараз Росія використовує ракети та плануючі бомби, щоб знищити старовинне та прекрасне місто Харків, де колись проживало 1,5 мільйона людей, так само, як Росія знищила Маріуполь, Алеппо та Грозний.

Також митці звертають увагу, що українці борються за безпеку і свободу кожного. Чинячи опір російській диктатурі, вони показують, що демократія може захистити себе. Захищаючи свої кордони, вони захищають міжнародний порядок і стримують хаос. Борючись з Росією наодинці, вони захищають Європу. Показуючи, наскільки важкими є наступальні операції, українці зменшують ймовірність війни Китаю з Тайванем у Тихому океані. Ведучи конвенціональну війну проти ядерної держави, вони зменшують ймовірність розповсюдження ядерної зброї та ядерної війни.

“Збройні сили України захищають основні американські інтереси. Вони роблять речі, які американці не можуть зробити самі. Беручи на себе всю атаку Росії, вони унеможливлюють інші війни в Європі. Вони стримують Китай, жодним чином не провокуючи Пекін. Показуючи, що ядерній державі можна протистояти, вони вчать інші країни, що їм не потрібно створювати ядерну зброю. Два роки українці захищали нас, як і свій народ”, – йдеться у зверненні.

Зазначається, що більшість американців це розуміють і хочуть допомогти Україні. І більшість обраних представників також. Але ми підводимо українців. Минуло понад 470 днів з моменту ухвалення Конгресом закону на підтримку України. Це більшість часу з моменту вторгнення Росії в лютому 2022 року. За час нашої бездіяльності Росія відновила свою армію. Вона готує новий наступ, випробовуючи Україну на всьому фронті та незаконно використовуючи газ CS, проти українських солдатів.

“Якщо Росія здолає оборону (України, - ред.), це буде наша провина. І тоді ми зрозуміємо, що ми втратили. Усе, що для нас робить Україна, можна повернути назад. Якщо Україна зазнає поразки, ми опинимося в набагато небезпечнішому світі. Це буде світ, де ми можемо очікувати війни в Європі та війни в Азії. Світ, у якому Росія може перекрити продовольство на Близький Схід і в Африку, яке зараз постачає Україна. Світ без правил і світ, повний ядерної зброї”, – наголошують підписанти.

Вони звертають увагу, що якщо США не зможе виконати свої зобов’язання перед Україною, ніхто не повірить, що США підтримуватиме когось із своїх союзників у майбутньому.

“Цього тижня Конгрес повернувся до засідання. Часу мало, і нові небезпеки можуть настати дуже швидко. Разом ми закликаємо Конгрес вчинити правильно – прямо зараз. Підтримайте Україну”, – йдеться у зверненні.