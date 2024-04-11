Внаслідок вибуху сталося часткове руйнування конструкцій житлового будинку в одному з під’їздів.

На Дніпропетровщині внаслідок вибуху побутового газу постраждало 7 людей, повідомляє ДСНС. Водночас керівник військової адміністрації міста Олександр Вілкул повідомив, що під завалами знайдено одного загиблого, чоловіка 47 років.

Вночі у Кривому Розі в одній із дев’ятиповерхівок стався вибух побутового газу та виникла пожежа на площі 120 кв. м., яку надзвичайники ліквідували.

Також сталося часткове руйнування конструкцій житлового будинку в одному з під’їздів з 3 по 5 поверхи.

Надзвичайники врятували 4 людини, травмовано 7 людей, 3 – госпіталізовані до лікарні. За інформацією Олександра Вілкула, під завалами знайдено одного загиблого.