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У Кривому Розі стався вибух побутового газу у багатоповерхівці. Одна людина загинула, сім травмовано

Внаслідок вибуху сталося часткове руйнування конструкцій житлового будинку в одному з під’їздів.

У Кривому Розі стався вибух побутового газу у багатоповерхівці. Одна людина загинула, сім травмовано
Фото: ДСНС

На Дніпропетровщині внаслідок вибуху побутового газу постраждало 7 людей, повідомляє ДСНС. Водночас керівник військової адміністрації міста Олександр Вілкул повідомив, що під завалами знайдено одного загиблого, чоловіка 47 років. 

Вночі у Кривому Розі в одній із дев’ятиповерхівок стався вибух побутового газу та виникла пожежа на площі 120 кв. м., яку надзвичайники ліквідували. 

Також сталося часткове руйнування конструкцій житлового будинку в одному з під’їздів з 3 по 5 поверхи. 

Надзвичайники врятували 4 людини, травмовано 7 людей, 3 – госпіталізовані до лікарні. За інформацією Олександра Вілкула, під завалами знайдено одного загиблого. 

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