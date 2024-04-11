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Росія атакувала два підземні газові сховища

Співробітники не постраждали.

Росія атакувала два підземні газові сховища
Ліквідація наслідків обстрілів
Фото: ДСНС

Рано вранці четверга росіяни атакували в Україні два підземні сховища газу.

Вони продовжують працювати. Фахівці займаються ліквідацією наслідків обстрілу, повідомили в "Нафтогазі".

"На щастя, співробітники не постраждали", – сказали в НАК.

Зокрема, ворог атакував газорозподільчий об'єкт у Львівській області. Там же росіяни вдарили по електропідстанції.

Загалом ворог випустив понад 80 повітряних засобів по українській енергетиці. Найбільше постраждала Харківська область – там довелося обмежувати постачання електрики. Також пошкоджені об'єкти в Київській, Запорізькій, Одеській областях. 

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