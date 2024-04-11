РФ атакувала газорозподільчий об’єкт та електропідстанцію на Львівщині

Російська армія вночі атакувала обʼєкт газорозподільчої інфраструктури у Стрийському районі та електропідстанцію – у Червоноградському Львівської області.
Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.
"Уночі ворожі крилаті ракети різного класу та БпЛА атакували два обʼєкти критичної енергетичної інфраструктури у Львівській області. Це обʼєкт газорозподільчої інфраструктури у Стрийському районі та електропідстанція – у Червоноградському", – написав він.
Почалися пожежі. Їх оперативно загасили вогнеборці.
Жертв та постраждалих нема.
Усі системи життєзабезпечення Львівської області працюють у штатному режимі.
"Це все, що можу повідомити станом на цю годину", – додав Козицький.
- В ніч на 11 квітня ворог атакував Україну крилатими ракетами, БПЛА та "Кинджалами".
- Згодом повідомили, що внаслідок сьогоднішньої атаки найбільше постраждала Харківщина. Там понад 200 тисяч абонентів залишилися без електропостачання.