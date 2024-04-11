РФ атакувала газорозподільчий об’єкт та електропідстанцію на Львівщині

Російська армія спрямувала на область крилаті ракети різного класу та ударні безпілотники.

Російська армія вночі атакувала обʼєкт газорозподільчої інфраструктури у Стрийському районі та електропідстанцію – у Червоноградському Львівської області.

Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

"Уночі ворожі крилаті ракети різного класу та БпЛА атакували два обʼєкти критичної енергетичної інфраструктури у Львівській області. Це обʼєкт газорозподільчої інфраструктури у Стрийському районі та електропідстанція – у Червоноградському", – написав він.

Почалися пожежі. Їх оперативно загасили вогнеборці.

Жертв та постраждалих нема.

Усі системи життєзабезпечення Львівської області працюють у штатному режимі.

"Це все, що можу повідомити станом на цю годину", – додав Козицький.