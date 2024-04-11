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РФ атакувала газорозподільчий об’єкт та електропідстанцію на Львівщині

Російська армія спрямувала на область крилаті ракети різного класу та ударні безпілотники.

РФ атакувала газорозподільчий об’єкт та електропідстанцію на Львівщині
Глава Львівської ОВА Максим Козицький
Фото: Львівська ОВА

Російська армія вночі атакувала обʼєкт газорозподільчої інфраструктури у Стрийському районі та електропідстанцію – у Червоноградському Львівської області.

Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

"Уночі ворожі крилаті ракети різного класу та БпЛА атакували два обʼєкти критичної енергетичної інфраструктури у Львівській області. Це обʼєкт газорозподільчої інфраструктури у Стрийському районі та електропідстанція – у Червоноградському", – написав він. 

Почалися пожежі. Їх оперативно загасили вогнеборці. 

Жертв та постраждалих нема.

Усі системи життєзабезпечення Львівської області працюють у штатному режимі.

"Це все, що можу повідомити станом на цю годину", – додав Козицький. 

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