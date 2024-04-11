Окупанти змінюють розташування складів боєприпасів у Джанкої, - “Атеш”

Росіяни у тимчасово окупованому Криму змінюють розташування складів боєприпасів у Джанкої.

Про це повідомляє партизанський рух “Атеш”.

“Агенти "АТЕШ" простежили за колоною, яка рухалася на Московську трасу, у бік аеродрому. Нам вдалося з'ясувати, що рашисти настільки бояться ударів, що в паніці намагаються переміщати з аеродрому боєприпаси та техніку”, - йдеться у повідомленні.

Партизани запевнили, що ідентифікують більшість нових складів і передадуть отримані дані “у правильні руки”.

Фото: Атеш