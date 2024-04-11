Окупанти змінюють розташування складів боєприпасів у Джанкої, - “Атеш”

Росіяни у тимчасово окупованому Криму змінюють розташування складів боєприпасів у Джанкої.
Про це повідомляє партизанський рух “Атеш”.
“Агенти "АТЕШ" простежили за колоною, яка рухалася на Московську трасу, у бік аеродрому. Нам вдалося з'ясувати, що рашисти настільки бояться ударів, що в паніці намагаються переміщати з аеродрому боєприпаси та техніку”, - йдеться у повідомленні.
Партизани запевнили, що ідентифікують більшість нових складів і передадуть отримані дані “у правильні руки”.
- Агенти партизанського руху "Атеш" інформують, що у військових шпиталях та лікарнях в окупованому Джанкої на лікуванні перебуває безліч окупантів, які прибули з окупованої материкової України.
- Кримські партизани виявили у Джанкої в тимчасово окупованому Криму складські приміщення, які Міноборони РФ використовує для зберігання продуктів, військової форми та наметів.