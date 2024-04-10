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Ексочільників господарського підрозділу СБУ викрили на оборудках з пальним

Підрозділам СБУ було завдано понад 26 млн гривень збитків.

Ексочільників господарського підрозділу СБУ викрили на оборудках з пальним
Ексочільників господарського підрозділу СБУ викрили на оборудках з пальним
Фото: Пресслужба СБУ

Правоохоронці викрили схему розкрадання коштів, виділених на закупівлю пального для потреб СБУ у 2022 році.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

“До організації оборудки причетні колишні керівник Департаменту господарського забезпечення та його перший заступник. Обоє раніше були звільнені із займаних посад за ініціативою Голови СБУ Василя Малюка”, - йдеться у повідомленні.

Фігуранти організували придбання паливно-мастильних матеріалів для службових авто та бронетехніки СБУ за штучно завищеними цінами. Для цього вони залучили декілька підконтрольних комерційних структур з Києва, які займаються торгівлею нафтопродуктами. Також до фінансово-господарської та звітної документації вносили недостовірні відомості.

Таким чином підрозділам СБУ було завдано понад 26 млн гривень збитків.

Під час обшуків у помешканнях підозрюваних виявили понад 11 млн у гривневому еквіваленті, а у ході слідчих дій за адресами проживання та в офісах керівників афілійованих компаній вилучили незареєстровану зброю.

Серед виявленого – бойові гранати, пістолети-кулемети, ручний гранатомет, бойовий пістолет і понад 500 набоїв до вогнепального озброєння.

Слідчі СБУ повідомили експосадовцям про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 5 ст. 191 (розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах);

ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності інших військових формувань – Службі безпеки України в особливий період).

Вирішується питання щодо обрання фігурантам запобіжного заходу. 

Експосадовцям загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Голова СБУ Василь Малюк відсторонив керівника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Іллю Вітюка від виконання посадових обов'язків на час перевірки обставин, оприлюднених журналістами "Слідство-інфо".

Родина начальника департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ Ілля Віктюка за час повномасштабного вторгнення придбала квартиру в елітній новобудові

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