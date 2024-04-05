"Слідство.інфо": родина начальника департаменту в СБУ Іллі Вітюка володіє нерухомістю щонайменше на 25,5 млн гривень

Родина начальника департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ Ілля Віктюка за час повномасштабного вторгнення придбала квартиру в елітній новобудові.

В грудні 2023 дружина Вітюка, Юлія, стала власницею нерухомості в Печерському районі. Вона купила квартиру на 195 квадратних метрів, йдеться у розслідуванні "Слідства.інфо".

Квартира з ремонтом і такою площею може коштувати в цьому ЖК близько 1,5 млн доларів. Без ремонту один квадратний метр коштує $3000, тож якщо Вітюк купувала її саме без ремонту, то вона могла обійтися в 585 000 доларів або понад 21 млн гривень.

У декларації Вітюка за 2023 зазначено, що ця квартира обійшлася їм з дружиною в 12,8 млн гривень, тобто майже вдвічі дешевше за ринкову ціну.

Фото: Слідство.інфо Скріншот із декларації Іллі Віктюка

Прибуток дружини Ілля не декларував. Журналісти з'ясували, що Юлія Вітюк відкрила ФОП невдовзі після того як її чоловік очолив департамент контррозвідувального захисту. За 2023 вона заробила понад 13 млн гривень, тобто щомісяця вона заробляє понад мільйон. ФОП відкритий у сфері права, але в відкритому доступі немає даних про те, яким саме бізнесом вона займається.

Юлія Вітюк відмовилася говорити журналістам, як саме вона заробила на таку квартиру.

Матір Іллі Вітюка теж володіє нерухомістю в Києві (окрім нерухомості в інших населених пунктах). Одна її квартира розташована на узбережжі Дніпра. Це квартира на 85 кв. метрів, яку вона придбала в 2013 році. Також вона володіє квартирою майже в центрі міста на 50 кв. метрів.

Наталія Вітюк у коментарі журналістам спершу відмовилася говорити, звідки гроші на квартиру, і сказала, що працює лікарем.

Ілля Вітюк на зв'язок із редакцією не вийшов. На запит журналістів в СБУ відповіли, що дружина Вітюка є приватним підприємцем, "чиї доходи та накопичення дозволили придбати відповідний об'єкт нерухомості". Там додали, що його матір – відомий фахівець у галузі медицини, і її доходи від роботи в державних і приватних закладах та заощадження дозволили інвестувати в нерухомість.

"Тільки дружина та матір Віктюка володіють нерухомістю щонайменше на 25,5 млн гривень. За ринковою вартістю. Заможність родини зростала разом з кар'єрою Іллі Віктюка", – зазначили журналісти.

Ілля Вітюк очолює департамент з 2021 року.