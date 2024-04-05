Люди загинули і отримали поранення в населених пунктах Нью-Йорк, Покровськ, Миколаївка, Новоолександрівка.

На Донеччині ворог за добу вбив 2 і поранив 9 людей, повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район. У Дачному Курахівської громади пошкоджено 3 будинки і складське приміщення. У Покровську поранено 5 людей, пошкоджено 17 приватних будинків.

Краматорський район. У Лимані пошкоджено будинок. У Миколаївці Костянтинівської громади поранено людину, пошкоджено 4 будинки.

Бахмутський район. У Нью-Йорку 2 людини загинули і 2 поранено, пошкоджено 37 будинків і 2 адмінбудівлі. У Часовоярській громаді пошкоджені 14 приватних будинків, 4 багатоповерхівки, промислова будівля, інфраструктурний об'єкт і 2 нежитлові приміщення. У Сіверську пошкоджено 2 нежитлові будівлі.

Також за даними Філашкіна, одна людина отримала поранення у Новоолександрівці.

Всього за добу росіяни 15 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 394 людини, у тому числі 18 дітей.

Також нагадаємо, що вночі росіяни атакували Україну 13 "шахедами", двома С-300 та трьома "Іскандерами". ППО збила всі ворожі безпілотники.