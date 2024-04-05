"Група Вагнера" відновила рекрутинг бойовиків для Малі. Вербують не лише росіян, а й білорусів

Із лютого 2024 так звана ПВК "Вагнера" відновила рекрутинг. Під керівництвом Антона Єлізарова найманців вербують в Африку, пише російськомовне бюро Радіо Свобода з посиланням на розслідування "Верстки".
Після річної перерви телеграм-канал з працевлаштування бойовиків за один місяць опублікував близько 20 повідомлень про старт набору. Група набирає найманців для участі в операціях у Малі на заході Африки.
Пов'язані з групою акаунти стверджували, що договір із "вагнерами" ще на рік продовжив полковник, який перебуває при владі в Малі.
Російські журналісти з'ясували, що новобранців відправляють у штурмовики, частково – керувати безпілотниками.
Вербування проходить не лише серед громадян Росії, а й серед громадян Білорусі.
Охочих записатися до бойовиків вистачає – принаймні так рекрутер сказав журналісту, що вдавав з себе зацікавленого в працевлаштуванні.
- Найманці "групи Вагнера", частину з яких становили і засуджені за злочини люди, складали немале угруповання окупантів, зокрема в боях за Бахмут. У 2023 між лідером "вагнерів" Євгеном Пригожиним і кадровими російськими топвійськовими стався розкол.
- У "групи Вагнера" відібрали рекрутинг по в'язницях, що підсилило невдоволення "вагнерів". У червні Пригожин та підлеглі йому найманці влаштували бунт після обстрілу їхніх позиції. Вони пішли на Москву, але не дійшли, хоча встигли збити вертольоти російської армії. Конфлікт закінчився "виселенням" "вагнерів" на територію Білорусі або ультимативним їх переведенням під керівництво військових.
- Пригожин помер у авіакатастрофі в серпні, через два місяці після бунту.
- У ГУР повідомляли, що "Вагнер" як формування в Україні більше не воює. Але їхня присутність в Африці збереглася, причому в різних країнах. Бойовиків були розгорнуті в ЦАР, у Малі, та інших країнах. Там вони в обмін на нафту й золото допомагають диктаторським режимам утримувати владу.
- Протягом осені 2023 з'являлися декілька повідомлень про відновлення рекрутингу до "групи Вагнера".