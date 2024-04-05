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Окупанти вночі обстріляли Покровськ на Донеччині, поранено п’ятьох цивільних

Серед поранених – хлопець-підліток.

Окупанти вночі обстріляли Покровськ на Донеччині, поранено п’ятьох цивільних
Фото: Донецька обласна прокуратура

Окупанти вночі обстріляли Покровськ на Донеччині, поранивши п’ятьох цивільних, повідомляє Офіс Генпрокурора.  

За даними слідства, 5 квітня близько 03:00 російські війська обстріляли м. Покровськ. Засоби ураження поцілили по приватному сектору. 

В результаті влучання по житлових будинках отримали тілесні ушкодження четверо членів родини: дідусь із бабусею та їхня донька з 14-річним сином. Також від вибухів постраждав ще один містянин.

Крім того, в районі обстрілу пошкоджено декілька приватних домогосподарств. Тип зброї, яку ворог застосував для атаки на місто, встановлюється. 

Також нагадаємо, що вночі росіяни атакували Україну 13 "шахедами", двома С-300 та трьома "Іскандерами". ППО збила всі ворожі безпілотники.

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