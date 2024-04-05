Окупанти вночі обстріляли Покровськ на Донеччині, поранивши п’ятьох цивільних, повідомляє Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, 5 квітня близько 03:00 російські війська обстріляли м. Покровськ. Засоби ураження поцілили по приватному сектору.

В результаті влучання по житлових будинках отримали тілесні ушкодження четверо членів родини: дідусь із бабусею та їхня донька з 14-річним сином. Також від вибухів постраждав ще один містянин.

Крім того, в районі обстрілу пошкоджено декілька приватних домогосподарств. Тип зброї, яку ворог застосував для атаки на місто, встановлюється.

Також нагадаємо, що вночі росіяни атакували Україну 13 "шахедами", двома С-300 та трьома "Іскандерами". ППО збила всі ворожі безпілотники.