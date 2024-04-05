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У Харкові призупиняли роботу метрополітену (оновлено)

Зупинка пов'язана з ситуацією в енергосистемі.

У Харкові призупиняли роботу метрополітену (оновлено)
Метро, Харків
Фото: Facebook/Харківська міська рада

У Харкові сьогодні близько 7:30 призупинив роботу метрополітен.

Про це повідомило в Телеграмі КП "Харківський метрополітен".

"Тимчасово призупинено рух поїздів лініями метрополітену. Про відновлення руху буде повідомлено додатково", - йдеться у дописі.

У пресслужбі підприємства пояснили, що зупинка пов'язана з ситуацією в енергосистемі, передає Укрінформ.

Оновлено. Станом на 9:00 роботу метро відновлено.

  • 22 березня в результаті російської атаки була зруйнована Зміївська ТЕС, яка є найбільшою станцією у Харківській області та однією з найбільших в Україні.
  • 23 березня у Харкові та області без світла залишались 275 тисяч споживачів, при цьому, відновили електропостачання у 440 тисяч споживачів.
  • 24 березня запровадили погодинні обмеження електроенергії для 200 тисяч абонентів.
  • А вже 25 брезня в місті вдалося запустити метро, а згодом - частину тролейбусів. Рух трамваїв досі не вдалося відновити.
  • Через російські обстріли 31 березня Харків повернувся до погодинних відключень електрики. Наразі в місті та прилеглих населених пунктах діють графіки планових вимкнень світла та аварійні відключення, тривалість яких різниться по районах.
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