У Харкові призупиняли роботу метрополітену (оновлено)

Зупинка пов'язана з ситуацією в енергосистемі.

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У Харкові сьогодні близько 7:30 призупинив роботу метрополітен.

Про це повідомило в Телеграмі КП "Харківський метрополітен".

"Тимчасово призупинено рух поїздів лініями метрополітену. Про відновлення руху буде повідомлено додатково", - йдеться у дописі.

У пресслужбі підприємства пояснили, що зупинка пов'язана з ситуацією в енергосистемі, передає Укрінформ.

Оновлено. Станом на 9:00 роботу метро відновлено.