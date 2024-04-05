У Харкові призупиняли роботу метрополітену (оновлено)

У Харкові сьогодні близько 7:30 призупинив роботу метрополітен.
Про це повідомило в Телеграмі КП "Харківський метрополітен".
"Тимчасово призупинено рух поїздів лініями метрополітену. Про відновлення руху буде повідомлено додатково", - йдеться у дописі.
У пресслужбі підприємства пояснили, що зупинка пов'язана з ситуацією в енергосистемі, передає Укрінформ.
Оновлено. Станом на 9:00 роботу метро відновлено.
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