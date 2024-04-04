Головне за четвер, 4 квітня: обстріл Харкова, засідання Ставки, авіаудари по Нью-Йорку

Бої на Бахмутському та Новопавлівському напрямках, 57 бойових зіткнень, ворожі обстріли, тимчасові відключення світла. Яким запам’ятається 771-й день повномасштабної війни.

Росія вдень 4 квітня знову вдарила по Харківській області. Унаслідок удару загинув цивільний чоловік.

Росіяни відкрили вогонь о 12:47. Били між населеними пунктами Харківського району, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов. "Унаслідок удару загинув цивільний чоловік, який перебував під час удару у тракторі. Дані встановлюються", – йдеться у повідомленні.

Сьогодні вночі росіяни вдарили по Харкову не менш ніж 15 ударними БпЛА, влучили в декілька багатоповерхівок. При цьому ворог повторно бив по місцю, куди вже влучив і де працювали рятувальники. Унаслідок цього обстрілу загинули троє рятувальників — Владислав Логінов, Сергій Байдалінов, Володимир Матюшенко. В іншому будинку загинула жінка.

Унаслідок російського обстрілу Харкова ядерна підкритична установка "Джерело нейтронів" втратила зовнішнє електропостачання.

Цю інформацію, отриману від експлуатуючої організації – Національного наукового центру "Харківський фізико - технічний інститут" – поширила Державна інспекція ядерного регулювання України. Живлення припинилося о 8:30. "Система аварійного енергозабезпечення спрацювала в штатному режимі, включені в роботу аварійні дизель-генератори. Радіаційна ситуація на майданчику в межах норми", – йдеться у повідомленні.

Це не єдиний ядерний об'єкт, який сьогодні постраждав унаслідок дій росіян. ЗАЕС опинилася на межі блекауту: унаслідок обстрілу відключена одна зовнішня повітряна лінія. Наразі найбільша у Європі атомна електростанція зʼєднана з українською енергосистемою лише лінією однією електропередачі ПЛ-750кВ.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби відбулось 57 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав двох ракетних та 61 авіаційного удару, здійснив 49 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Бахмутському відбито понад 20 атак в районах населених пунктів Білогорівка, Верхньокам’янка Луганської області; Спірне, Часів Яр, Іванівське, Ступочки, Кліщіївка, Андріївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався поліпшити тактичне положення.

На Новопавлівському Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Костянтинівка, Новомихайлівка, Велика Новосілка та Урожайне, де ворог, за підтримки авіації, 19 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 4 квітня – в нашій новині.

Увечері 4 квітня Нью-Йорк у Донецькій області зазнав чотирьох авіаударів.

“Є інформація щодо двох загиблих людей та 1 пораненого”, - повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Також обстрілом пошкоджено багато приватних будинків. Точні наслідки обстрілу встановлюються.

Начальник ОВА нагадав, що вся Донеччина небезпечна для життя, особливо прифронтові міста і містечка, і закликав евакуюватись.

Сьогодні, 4 квітня, президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. "Основні питання – фронт, безпілотники, засоби РЕБ і протиповітряна оборона", – написав він у телеграмі.

Зеленський заслухав доповідь Головкома Олександра Сирського щодо ситуації на основних напрямках. Також йшлося про дані розвідок про подальші плани ворога та дії України у відповідь.

Крім того, прозвітував президентові міністр оборони України Рустем Умєров.

На Ставці заслухали і доповідь начальника Генштабу Анатолія Баргилевича щодо боротьби з інструментами російського повітряного терору. Йшлося про результати використання РЕБ, мобільних вогневих груп та ППО.

Диспетчерський центр «Укренерго» заявив, що вимушений застосувати тимчасові заходи обмеження споживання електроенергії у шести областях України.

Обмеження запроваджують із 18:20 по 22:00 у таких регіонах:

Дніпропетровщина;

Донеччина;

Запорізька область;

Кіровоградщина;

Полтавщина;

Сумщина.

"Причини застосування обмежень – відсутність достатнього обсягу генеруючих потужностей в системі для покриття споживання в окремих регіонах країни. Це є наслідком останніх масованих російських атак на українські електростанції", - пояснили в Укренерго. У компанії додали, що крім того, увечері в країні зростає споживання через похолодання.

Також продовжують діяти обмеження енергопостачання на Харківщині та для промислових споживачів в Кривому Розі.

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