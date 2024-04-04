Росія знову вдарила по Харківській області. Загинув чоловік

Росія вдень 4 квітня знову вдарила по Харківській області. Унаслідок удару загинув цивільний чоловік.
Росіяни відкрили вогонь о 12:47. Били між населеними пунктами Харківського району, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.
"Внаслідок удару загинув цивільний чоловік, який перебував під час удару у тракторі. Дані встановлюються", – йдеться у повідомленні.
- Сьогодні вночі росіяни вдарили по Харкову не менш ніж 15 ударними БпЛА. Вони влучили в декілька багатоповерхівок. При цьому ворог провів повторний обстріл: бив по місцю, куди вже влучив і де працювали рятувальники. Унаслідок цього обстрілу загинули троє рятувальників. В іншому будинку загинула жінка.