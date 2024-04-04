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Росія знову вдарила по Харківській області. Загинув чоловік

Загиблий у момент удару перебував у тракторі. 

Росія вдень 4 квітня знову вдарила по Харківській області. Унаслідок удару загинув цивільний чоловік.

Росіяни відкрили вогонь о 12:47. Били між населеними пунктами Харківського району, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Внаслідок удару загинув цивільний чоловік, який перебував під час удару у тракторі. Дані встановлюються", – йдеться у повідомленні.

  • Сьогодні вночі росіяни вдарили по Харкову не менш ніж 15 ударними БпЛА. Вони влучили в декілька багатоповерхівок. При цьому ворог провів повторний обстріл: бив по місцю, куди вже влучив і де працювали рятувальники. Унаслідок цього обстрілу загинули троє рятувальників. В іншому будинку загинула жінка. 
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