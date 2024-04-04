Це – 14-річна дівчина, яка має інвалідність, 12–річний хлопчик та два юнаки 15-ти років.

Ще чотирьох дітей з Херсонщини вдалося повернути на підконтрольну Україні територію, повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Це – 14-річна дівчинка, яка має інвалідність, 12–річний хлопчик та два юнаки 15-ти років.

Прокудін повідомив, що дітей змушували відвідувати російську школу, батьків – отримувати паспорти країни-агресора. Хлопців – підлітків поставили на військовий облік, аби в подальшому призвати до лав окупаційної армії.

Це стало вагомою причиною для їх родин, щоб вирватися з окупації та повернутися на рідну землю.

Очільник ОВА зазначив, що повернення наших людей на підконтрольну Україні територію відбулося за сприяння Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Від початку 2024 року вдалося повернути 52 дитини з тимчасово окупованої Херсонщини.

Зараз сім’ї у безпечному місці. З ними працюють медики та психологи.

Раніше Центр національного спротиву повідомив, що окупанти промивають українським дітям мізки і вчать любити Росію. Ворог продовжує політику зміни самоідентифікації українських дітей.