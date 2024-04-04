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Окупанти за добу завдали 320 ударів по Запорізькій області. Пошкоджено житлові будинки та об’єкти інфраструктури

Надійшло 12 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

Окупанти за добу завдали 320 ударів по Запорізькій області. Пошкоджено житлові будинки та об’єкти інфраструктури
Фото: Telegram/Іван Федоров

Окупанти завдали впродовж доби 320 ударів по 9 населених пунктах Запорізької області, повідомляє очільник ОВА Іван Федоров. 

8 авіаційних ударів військовослужбовці РФ здійснили по Оріхову, Роботиному, Малій Токмачці, Малинівці.

38 БПЛА атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку.

14 РСЗВ-обстрілів прийшлися по Оріхову, Малій Токмачці, Роботиному, Левадному та Преображенці.

260 артударів завдано по території Гуляйполя, Преображенки, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малих Щербаків.

Нагадаємо, сьогодні вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 20 безпілотників типу "Shahed-136/131". Сили ППО збили 11.

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