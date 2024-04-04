Окупанти за добу завдали 320 ударів по Запорізькій області. Пошкоджено житлові будинки та об’єкти інфраструктури

14 РСЗВ-обстрілів прийшлися по Оріхову, Малій Токмачці, Роботиному, Левадному та Преображенці.

Надійшло 12 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

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