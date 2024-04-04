Головне за ніч та ранок четверга, 4 квітня: жертви атаки "шахедів" на Харків, ворожі штурми на Херсонському напрямку

Нічна повітряна атака, 65 бойових зіткнень, майже 40 відбитих штурмів на Авдіївському та Новопавлівському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, 75-а річниця створення НАТО.

У Харкові четверо людей загинули на місці подвійної атаки ворожих ударних безпілотників. Серед них – троє працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій, які ліквідовували наслідки першого влучання "шахедів" у цивільну забудову.

Медичну допомогу надали 12 постраждалим. Пошкоджена також спецтехніка.

Влучання зафіксовані в Новобаварському районі, Слобідському, Салтівському районах міста. Серед 12 поранених троє у важкому стані, п'ятеро – в середньому.

У Новобаварському районі пошкоджений багатоквартирний житловий будинок. Саме там росіяни вдарили повторно, внаслідок чого загинули троє рятувальників, які прибули на виклик, а шестеро людей були поранені.

Окрім цього удару, внаслідок потрапляння ворожого дрона у інший 14-поверховий будинок частково зруйновано балкони верхніх поверхів, пошкоджено скління та конструктивні елементи. Загинула 69-річна жінка.

За словами мера міста Ігоря Терехова, ще в одному місці влучання у приватному секторі попередньо повідомляють про одного загиблого.

Загалом є інформація про три "прильоти", усі по житлових будинках. На місці одного з них розпочалася пожежа, на іншому стався обвал плит споруди.

За даними Обласної військової адміністрації, ворог випустив щонайменше 15 безпілотників, частину із них збили сили протиповітряної оборони.

У Брюсселі у штаб-квартирі НАТО сьогодні відзначають 75-у річницю з дня створення Альянсу. Заплановані виступи генерального секретаря НАТО, голови Військового комітету НАТО та міністрів закордонних справ Албанії, Болгарії, Хорватії, Чехії, Естонії, Угорщини, Латвії, Литви, Польщі, Румунії, Словаччини та Словенії та Бельгії.

На сайті Альянсу також повідомили, що сьогодні пройде засідання Ради Україна-НАТО. Український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба матиме з генеральним секретарем НАТО спільний брифінг.

Докладніше – в новині.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби сталося 65 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав шістьох ракетних та 85 авіаційних ударів, здійснив 88 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок, інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Уночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 20 БпЛА типу “Shahed-136/131”. Сили та засоби протиповітряної оборони України 11 ударних БпЛА знищили.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 14 атак у районах Білогорівки Луганської області; Спірного, Андріївки, південно-східніше Виїмки та Кліщіївки Донецької області, де ворог намагався поліпшити тактичне положення.

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 15 атак в районах населених пунктів Бердичі, Уманське, Яснобродівка, Первомайське та Невельське Донецької області, де ворог намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Новомихайлівка, Урожайне, південно-східніше Водяного, де ворог, за підтримки авіації, 22 рази намагався прорвати оборону наших військ.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби ворог здійснив сім безуспішних атак позицій наших військ.

Авіація Сил оборони завдала ударів по 14 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та зенітно-ракетному комплексу противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 4 квітня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за добу українські захисники знищили ще 670 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 445 040 військових.

Про інші втрати противника – в новині.

Окупанти за добу 10 разів обстріляли прикордоння Чернігівщини та Сумщини, одна людина загинула, двоє поранені.

Серед іншого, ворог бив по прикордонню КАБами.

У Парижі делегація Міністерства молоді та спорту України зустрілася з організаторами прийдешніх Олімпійських ігор, які французька столиця прийматиме влітку.

Українські спортивні функціонери, серед яких радниця Офісу Президента Олена Говорова, поспілкувалися з головою організаційного комітету Олімпіади Тоні Естанге та виконавчим директором комітету Етьєном Тобуа. Делегація розповіла, в яких умовах доводиться тренуватися та здобувати олімпійські ліцензії українським спортсменам. Також членам оргкомітету показали кадри ворожих обстрілів Дніпра, де внаслідок атаки постраждала будівля спортивного коледжу.

Французька сторона запевнила у тому, що на українців дуже чекатимуть у Парижі, а країна буде "особливо підтримувати українську збірну".

12-річний хлопчик, підозрюваний у вбивстві однокласника та пораненні двох дівчаток у Фінляндії, заявив, що до стрілянини його спонукав булінг, пише The Guardian. Підозрюваний розповів поліції, що перейшов до школи на початку року, а нові однокласники з нього знущалися.

“Після стрілянини у Viertola поліції стало відомо про надзвичайно велику кількість різних загроз. Усі розслідує поліція, сприймаючи їх дуже серйозно”, − йдеться в заяві правоохоронців.

Відповідно до фінського законодавства, через вік підозрюваного він не несе кримінальної відповідальності, а це означає, що його не можна заарештувати чи затримати. Після опитування правоохоронців та проведення досудового розслідування поліція повідомила, що дитину передали органам соціального захисту населення.

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