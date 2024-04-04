Сили оборони ліквідували ще 670 російських окупантів і 9 танків

Загалом Росія вже втратила в Україні 445 040 військових.

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 670 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 445 040 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.04.24 орієнтовно склали:

особового складу - близько 445040 (+670) осіб

танків - 7018 (+9)

бойових броньованих машин - 13386 (+18)

артилерійських систем - 11171 (+29)

РСЗВ - 1026 (+1)

засоби ППО - 746 (+1)

літаків - 347 (+0)

гелікоптерів - 325 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8817 (+21)

крилаті ракети - 2059 (+0)

кораблі / катери - 26 (+0)

підводні човни - 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн - 14861 (+48)

спеціальна техніка - 1845 (+7).

Дані уточнюються.

Як повідомлялося, сьогодні вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 20 БпЛА типу “Shahed-136/131”. Сили та засоби протиповітряної оборони України 11 ударних БпЛА знищили.

Крім того, протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 14 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та зенітно-ракетному комплексу противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по чотирьох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, артилерійській системі, радіолокаційній станції, станції РЕБ, пункту управління БпЛА та іншому важливому об’єкту противника.