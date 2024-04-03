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В рамках деколонізації перейменують ще 51 населений пункт, - Лозинський

Серед них - 7 міст.

В рамках деколонізації перейменують ще 51 населений пункт, - Лозинський
Роман Лозинський
Фото: ucu.edu.ua

Комітет ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування прийняв рішення, яким буде перейменовано 51 населений пункт.

Про це повідомив народний депутат, заступник голови комітету, голова підкомітету з питань деколонізації Роман Лозинський.

"Сьогодні відбулося чергове засідання комітету, на якому ми перейменували 51 населений пункт - 7 міст і багато сіл", - розповів Лозинський.

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Будуть перейменовані міста:

  • Першотравенськ (Дніпропетровщина) - Шахтарське;
  • Красноград (Харківщина) - Берестин;
  • Первомайський (Харківщина) - Златопіль;
  • Первомайськ (Луганщина) - Сокологірськ;
  • Ватутіне (Черкащина) - Багачеве;
  • Дружба (Сумщина) - Журавське;
  • Сєвєродонецьк (Луганщина) - Сіверськодонецьк.

Також Лозинський оприлюднив повний перелік населених пунктів, які будуть перейменовані.

Фото: Роман Лозинський

Нардеп наголосив, що мешканцям перейменованих населених пунктів не потрібно змінювати документи, в яких значиться стара назва.

  • Топонімічна комісія підбила підсумки голосування щодо перейменування міста Первомайський у Харківській області.

  • Червоноград на Львівщині незабаром стане містом Шептицький.

  • Південне перейменують на Порт-Аненталь, Павлоград на Матвіїв, Синельникове на Ріднопілля, а Бровари на Броварі.

  • Раніше Парламентський комітет з питань організації державної влади та місцевого самоврядування підтримав перейменування Ватутіного Харківської області на Залужне.

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