В рамках деколонізації перейменують ще 51 населений пункт, - Лозинський

Комітет ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування прийняв рішення, яким буде перейменовано 51 населений пункт.
Про це повідомив народний депутат, заступник голови комітету, голова підкомітету з питань деколонізації Роман Лозинський.
"Сьогодні відбулося чергове засідання комітету, на якому ми перейменували 51 населений пункт - 7 міст і багато сіл", - розповів Лозинський.
Будуть перейменовані міста:
- Першотравенськ (Дніпропетровщина) - Шахтарське;
- Красноград (Харківщина) - Берестин;
- Первомайський (Харківщина) - Златопіль;
- Первомайськ (Луганщина) - Сокологірськ;
- Ватутіне (Черкащина) - Багачеве;
- Дружба (Сумщина) - Журавське;
- Сєвєродонецьк (Луганщина) - Сіверськодонецьк.
Також Лозинський оприлюднив повний перелік населених пунктів, які будуть перейменовані.
Нардеп наголосив, що мешканцям перейменованих населених пунктів не потрібно змінювати документи, в яких значиться стара назва.
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