В рамках деколонізації перейменують ще 51 населений пункт, - Лозинський

Комітет ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування прийняв рішення, яким буде перейменовано 51 населений пункт.

Про це повідомив народний депутат, заступник голови комітету, голова підкомітету з питань деколонізації Роман Лозинський.

"Сьогодні відбулося чергове засідання комітету, на якому ми перейменували 51 населений пункт - 7 міст і багато сіл", - розповів Лозинський.

Будуть перейменовані міста:

Першотравенськ (Дніпропетровщина) - Шахтарське;

Красноград (Харківщина) - Берестин;

Первомайський (Харківщина) - Златопіль;

Первомайськ (Луганщина) - Сокологірськ;

Ватутіне (Черкащина) - Багачеве;

Дружба (Сумщина) - Журавське;

Сєвєродонецьк (Луганщина) - Сіверськодонецьк.

Також Лозинський оприлюднив повний перелік населених пунктів, які будуть перейменовані.

Фото: Роман Лозинський

Нардеп наголосив, що мешканцям перейменованих населених пунктів не потрібно змінювати документи, в яких значиться стара назва.