Також 2 квітня в Києві була зафіксована максимальна швидкість вітру для цього дня.

В Києві 2 квітня були зафіксовані три температурних рекорди

Третій день поспіль в Києві фіксують метеорологічні рекорди. 2 квітня у столиці були зафіксовані три температурних рекорди.

Про це повідомила пресслужба Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Мінімальна температура повітря у столиці виявилась найтеплішою для цього дня. Вона не опустилася нижче 12,1°С, отже попереднє рекордне значення 1951 року перевищено на 2,4°С.

Крім того, максимальна температура повітря досягла 26,9°С. Це на 3,8°С вище попереднього рекордного показника, зафіксованого 2017 року.

Також середньодобова температура повітря склала 16,4°С і виявилась найвищою за час проведення спостережень для цього дня. Вона перевищила попередній рекордний показник 1990 та 2017 років на 2,4°С, а кліматичну норму – на 9,9°С.

Максимальна швидкість вітру в Києві 2 квітня досягла рекордних 19 м/с (68 км/год). Таким чином, вона перевищила на 1 м/с попереднє максимальне значення для цього дня, зареєстроване у 2018 році.